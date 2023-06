Denne russeren fordømmer hundrevis av sine landsmenn som motsetter seg krigen i Ukraina: «I løpet av noen få uker skriver jeg dusinvis av klager»

Siden starten av krigen i Ukraina har ikke ropet fra krigsvennlige russiske borgere mot sine landsmenn som er kritiske til konflikten, sluttet å vokse. Spesielt siden begynnelsen av den russiske offensiven, godkjente landets representanter to lover som straffer «fornærmelse av de russiske væpnede styrkene» og «spredning av falsk informasjon» om krigen. I mars i fjor ble det gjort endringer i disse tekstene, spesielt økte straffene for «lovbrytere». De soner nå syv til femten år i fengsel.

Anna Koropkova, varsler med 1000 klager

Noen russere har over tid blitt «donasjons»-tsarer, et russisk ord for «fordømmelse». Flere medier, inkludert Bloomberg, viser til den spesifikke saken om Anna Korobkova, uten tvil en av de «mest kjente» russiske varslerne. Siden invasjonen startet har han brukt hele dager på å bli kjent med sine medborgere og analysert intervjuer eller medieartikler som anses som kritiske til Russland. Senere skriver han klager til myndighetene der han fordømmer de anti-krigs- og anti-Kreml-synene han finner der. «Noen uker skriver jeg dusinvis av «donasjoner», andre bare noen få«, sa hun i en utveksling av e-poster med Bloomberg. Ifølge dette mediet skrev hun 1013 klager på ett år. Anna Korobkova skriver noen ganger flere irettesettelser til samme person, hvis hun ikke får svar fra myndighetene.

Dens mål? La borgere som nedverdiger handlingene til det russiske militæret i Ukraina bli straffet. For eksempel ga Anna Koropkova et intervju til et nettmedie som er forbudt av russiske myndigheter, og fordømte en antropolog som studerte fenomenet «informanter» (som skriver «donasjon»), Alexandra Archipova. Korobkova skrev til universitetsadministrasjonen, der antropologen påpeker «Hans umoralske oppførsel» Og krevde hans oppsigelse. Heldigvis krevde selskapene «bare» at Alexandra Arkhipova ikke lenger uttalte seg til media.

Et annet nylig eksempel illustrerer «arbeidet» til Anna Koropkova: Alla Fatchelislamova, moren til en ung soldat drept ved fronten i slutten av 2022. Etter et intervju sendte han på YouTube-kanalen til det uavhengige mediet Novaya Gazeta Europa, hvor han blant annet lurte på «Hvem trenger denne krigen?«Og med håp»De gråt for utlendinger som var involvert i konflikten”, oppsøkte politiet ham. Politiet viste ham en klage fra Anna Koropkova, som anklaget Alla Fatselislamova.Han fornærmet Russland«Hun ba om å bli»ble hardt straffet«. Agenter gikk også for å vise «donasjon» til den russiske sjefen.

Hvorfor fordømme sine egne landsmenn?

Som mange av Anna Korobkovas «ofre», kontaktet antropolog Alexandra Arkhipova henne for å forstå motivene hennes. Informanten forklarte i en utveksling av e-poster at han hadde «Intelligens i blodet” og hun fikk det fra bestefaren, en tidligere informant for Stalins hemmelige politi. Målet er at media ikke lenger kan ta imot gjester stemplet som «utenlandske agenter» som er kritiske til det russiske regimet.

I disse e-postene var Anna Koropkova fornøyd med at irettesettelsene hennes allerede hadde ført til minst fem fullverdige administrative saker, og hun lovet å fortsette innsatsen. Han sa også at han ikke kjente noen av personene han fordømte og aldri hadde møtt dem.

«Disse menneskene ønsker ikke å se noen som uttaler seg mot krig, og de vil ikke høre noe som undergraver deres bilde av verden.”, analysert for Bloomberg, av den russiske historikeren Alexei Makarov, et medlem av en menneskerettighetsgruppe som ble nedlagt av Kreml (og målrettet av to politirapporter for å «nedsette det russiske militæret»). Ifølge ham, hvis det ikke er noe reelt system som fremmer «donasjon», så en slags « Godkjenning ovenfra«Det gir energi til innbyggerne.»å informere” og se positivt på det.