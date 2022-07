Denne snodige hvalrossen skaper overskrifter i Norge

Miljø og dyr

Den siste uken har hun slappet av i Oslofjorden og skadet noen båter under 600 kg i prosessen: Freya, en ung hunnhvalross, Norges sommersensasjon.

Etter å ha blitt sett i Storbritannia, Nederland, Danmark og Sverige, valgte Freya å tilbringe deler av sommeren i Norge, hvor hun først ble berømt ved å seile på yachter i den pittoreske sørlige kystlandsbyen Krakero, før hun fortsatte med å gjøre det. den. Fra 17. juli i hovedstadens farvann. Tilstedeværelsen av pattedyret, som normalt lever i de nordligere breddegradene i Arktis, vekket interessen til lokalbefolkningen og skapte overskrifter i pressen.

«Materiell skade er en skam, men hvordan ville det vært hvis det fantes ville dyr i jungelen»

«Slow TV» i dette landet, kjærlighet til avis Verdens Gang Den bestemte seg til og med et øyeblikk for å kringkaste hver eneste bevegelse live på nettsiden sin. Mellom to store lur – en hvalross sover opptil 20 timer i døgnet – ble Freya filmet mens hun jaget en and, taklet en svane eller, oftere enn ikke, sovende på båter. «Materiell skade er en skam, men hvordan ville det vært hvis det fantes ville dyr i jungelen»Rolf Harald Jensen, offiser i Fiskeridirektoratet, forklarte til TV2-kanalen, mens den uheldige gummibåten bøyde seg under vekten av dyret.

Etter å ha vurdert å flytte Freya en stund, eller til og med avlive henne hvis hun utgjorde en fare for publikum, bestemte norske myndigheter seg for å la naturen gå sin gang. «Hun har det bra, spiser, hviler og er i god form», forklarte Fiskeridirektoratet i en pressemelding mandag. Freya, en gudinne assosiert med kjærlighet og skjønnhet i norrøn mytologi, er imidlertid ikke enstemmig.

Hvalross, en fredet art

«Down Freea»Biolog Per Espen Fjeld innledet i en kronikk publisert av offentlig radio og fjernsyn NRK mandag. «Å lage Freya koster mer (for det norske samfunnet, red.anm.) enn noe annet slaktedyr, men Freya har gjort seg bemerket»Han bemerket at han beklaget «En ren Bambi-effekt». Tjenestemenn på sin side slår fast behovet for å holde avstand og fraråder på det sterkeste svømming eller kajakkpadling i nærheten av Freya. «Man trenger ikke være så uforsiktig og klønete som man tror når man hviler».

«En hvalross utgjør vanligvis ingen fare for mennesker så lenge vi er på trygg avstand. Men hvis den blir forstyrret av mennesker og ikke kan hvile nok, kan den føle seg truet og angripe.», påpekte de. Hvalrossen er en beskyttet art og lever hovedsakelig av virvelløse dyr som bløtdyr, reker, krabber og småfisk. Dens gjennomsnittlige voksenvekt er ett tonn for menn og 700 kg for kvinner.