Denne spontane scenen til hertuginnen i Danmark går viralt

Folk og kongefamilien

Prins Williams kone er på et offisielt privat besøk der.

Et øyeblikks forfriskning er hennes hemmelighet. Siden 22. februar har Kate Middleton vært i landet til et annet kjent monarki i Europa: Danmark. Hertuginnen er på offisielt besøk alene for første gang på mange år, og det lille skandinaviske kongeriket ble valgt til å ønske henne velkommen.

Tilbake til barndommen

Der kunne hertuginnen av Cambridge gå til forskjellige foreninger som spesialiserte seg på barndommen, hobbyen hennes. Denne tirsdagen var moren til George, Charlotte og Louise på Lego Foundation, som fokuserer spesielt på barns kreativitet. I tråd med det svært elegante temaet til Zaras røde dobbeltspente blazer, fikk Kate hennes stadig mer selvsikkerte spontanitet til å snakke. Faktisk tillot Williams kone, med full munterhet, ham å kjøre en liten akebrett foran kameraene. Disse synspunktene sprer seg raskt på sosiale nettsteder.