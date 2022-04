Denne sterke gesten til Megan Markle da hun ankom Nederland (bilde)

Storbritannias prins Harry og hans kone Megan dukket opp i Haag fredag ​​før starten av Invictus Games, den femte utgaven av lekene laget for sårede spillere som finner sted i Nederland.

Megan குறி Å ha på seg en fantastisk hvit bukse vakte oppsikt. Prins Harrys kone avsluttet antrekket med en lang frakk Kamel. Men hertuginnen av Sussex Fjernet den av en eller annen søt grunn.

Ifølge statslæreren Omid ScobyMegan og prins Harry ble ført til spillestedet av medlemmer av det nederlandske laget og deres familier, hvorav en bar på en nyfødt baby. Men da været ble kaldt under turen, tok Megan av seg frakken og ga den til babyens mor for å dekke til babyen.



© Isopics

Paret vender tilbake til Europa



Flere medier har rapportert at dette er parets første offentlige opptreden i Europa siden de bestemte seg for å forlate kongefamilien for to og et halvt år siden.

Mens paret reiser til Storbritannia, møttes Harry (37) og dronning Elizabeth, bestemoren til prins Megan (40), torsdag for å feire sin 96-årsdag om noen dager.

Laget av Harry, som tjenestegjorde i den britiske hæren i Afghanistan, er Invictus Games en internasjonal sportsbegivenhet for sårede og funksjonshemmede soldater og stridende.

Mer enn 500 deltakere fra 20 land deltar i arrangementet, som har blitt utsatt to ganger på grunn av Kovit-19-epidemien og avsluttes 22. april.

Serie tema

På lørdag skal Harry og Megan delta på åpningsseremonien der de skal holde foredrag. En talsmann for paret sa at Megan ville være på Invictus Games de første dagene av arrangementet.

Invictus Games, som først ble holdt i London i september 2014, er et tilbakevendende tema i forholdet mellom Harry og Megan.

Under 2017-utgaven i Toronto avslørte Prince sin første opptreden med en tidligere amerikansk skuespillerinne. Året etter var de i Sydney, og noen dager senere ble det kjent at hun var gravid.