Denne svært enkle utfordringen sparer mer enn 1,3OO euro på ett år

Spare pengerPenger En spesifikk er en veldig god ting sum Bortsett fra å håndtere uventede hendelser eller bare ha det gøy. På grunn av inflasjon ønsker mange å gjøre besparelser.

Men noen ganger kan det være vanskelig Hold penger til side Hver måned. Det krever litt organisering, men du har penger å spare. Denne oppgaven er veldig morsom og enkel å gjøre 52 ukers utfordring.

Hva er 52-ukersutfordringen?

Dette Utfordring Tar sikte på å gi deg et spesifikt selskap og presis mål for å spare penger år. Den 52 uker lange utfordringen har blitt veldig populær på sosiale nettverk. Filosofi? Sett pengene gradvis til side 52 uker, eller et år. På slutten av året vil du ha beskjedne besparelser 1.378 euro.

For å gjøre dette må Utfordring Består i å sette av et beløp tilsvarende ukens nummer. Med andre ord, den første uken setter du av én euro, den andre uken to euro, så tre euro… til du kommer til årets siste uke, hvor du setter av 52 euro. Hvis du starter i januar og synes det er vanskelig å sette av enorme beløp til årsavslutningsferien, kan du gjøre det omvendt: start med 52 euro for uken og avslutt med én euro. Ellers, hvis du organiserer deg godt og skriver ned beløpet hver uke, kan du gjøre det helt uregelmessig.

Som et resultat? Legger vi det hele sammen, får vi det nøyaktige beløpet på 1.378 euro. Du kan legge disse pengene til side senere eller bruke dem til å tjene deg selv lykke Med en liten gave, en tur eller andre ting du liker.