Denne torsdagen hørte vi på den uutgitte Beatles-utgivelsen «Now and Then». Her er vår dom

Paul McCartney (80 år) og Ringo Starr (83 år), de to overlevende Beatles, er strålende. Mer betimelig enn noen gang har de de siste ukene antydet at en ny Fab Four-sang faktisk er ««The Last Beatles Song», skal utvinnes ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Denne sangen, «Nå og da”, sendes på alle radiostasjoner og tilgjengelig på alle strømmeplattformer torsdag 2. november kl. 15.00 -York The Dakota. Det betyr at det er nesten ti år siden gruppen brøt sammen. Hun var en del av modellene – ikke valgt – for albumet sitt Dobbel Fantasy Den 13. november 1980, tre uker før hans attentat, ble den frigitt 8. desember 1980 ved foten av den samme Dakota-bygningen. Det var Lennons enke, Yoko Ono, som ga båndet til Paul McCartney på begynnelsen av 90-tallet.

En sentimental ballade

Denne 2. november 2023-versjonen av «Now and Then» er beriket med Paul McCartneys bass, George Harrisons elektriske og akustiske gitar og Ringo Starrs trommer. Paul la til en slidegitar-del, Paul og Ringo sørget for backing vokal, mens Giles Martin (lydtekniker og produsent, sønn av Georges Martin, Beatles offisielle produsent på 60-tallet) signerte strykearrangementene.

Dommen? I teorien og i praksis er det faktisk en Beatles-sang. Til forskjellige tider bidro alle de fire medlemmene av gruppen til det. «Now and Then» er en vakkert sentimental sang om anger, men det originale refrenget gjør den ikke til en hit. Produksjonen og arrangementene gir imidlertid styrke til melodien. Den varer i fire minutter og åtte sekunder. Lennons vokal og piano høres i introen før strykere, trommer og backing vokal dukker opp.

De sterke fiolinstrengene minner om «Eleanor Rigby» og gitarsoloen (Paul eller George?) er veldig vakker. Er dette en tittel om vennskap, slik Paul McCartney tror i dag? Eller en sang om forholdet hans til Yoko som Lennon skrev mye på den tiden Dobbel Fantasy ? Det får vi aldri vite. Det er følelser. Dette er ubestridelig. Men hvis det ikke ble valgt av Lennon Dobbel FantasyForfatteren var nok ikke helt fornøyd med den.

Ingen kunstig intelligens

De to overlevende Beatles ble spesielt rørt over utgivelsen av «Now and Then» i en 12-minutters «making of»-film regissert av Oliver Murray. «Plutselig var det Johns stemmeutbryter Paul McCartney. Klar som krystall. Det er veldig rørende. Vi spiller alle på den, det er en ekte Beatles-plate. Jeg synes det er en spennende ting, for i 2023 jobber The Beatles fortsatt med musikk og gir ut en ny sang.

På den annen side er det klart at kunstig intelligens ikke brukes. Teknologi, ja. Dette er spesielt takket være prosessen som regissør Peter Jackson allerede brukte i sin dokumentar 2021. The Beatles, kom tilbake og et opptrykt opptrykk av Giles Martin Revolver I 2022 kan Lennons vokal ha blitt isolert fra det originale lydsporet. Denne stemmen og dens pianostemme da «Ryddet opp” og Harrison (i 1995), blandet med nye deler med Paul og Ringo i hovedrollene. Nei, det er ikke en syntetisk robot som synger som Lennon, eller et virtuelt piano som vi lytter til «Now and Then».

Rødt og blått

«Now and Then» er et markedsføringsstykke som ikke viker unna gleden vår over å høre en ny sang fra Fab Four. Selv om Rolling Stones spilte inn et utmerket nytt album, Hockney diamanterVi hører også Paul McCartneys bass (på «Bite My Head» på riffet).), «Beatles» merkevare for å sette en god spinn. «Nå og da» er første del av en bredere kampanje.

Om en uke, den 10. november, kjente samlinger The Beatles 1962-1966 (kalt «dobbel rød») og The Beatles 1967-1970” (“Double Blue”) utgitt i 1973 blir gitt ut på nytt i en samleversjon. To ganger trefargede vinyler (i rødt og blått, du gjettet riktig), lagt til sanger (12 på «Red», 9 på «Blue»), remasteret lyd, Dolby Atmos… det er bra arbeid.

Den siste, «Now and Then» dukker opp på «Blue» mens Beatles første singel «Love Me Too» er inkludert i en remastret versjon av «Rouge». Samlere vet hvordan de skal bruke pengene sine. For forhåndsbestilling selges et sett med 6 fargede LP-er (3 for «rød», 3 for «blå») for ca. 170 euro. Vi bryr oss ikke, vi har originalversjoner som er nok til å gjøre oss glade.