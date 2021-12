Denne tropiske fisken som ble brukt til å varme opp havene er funnet i Norge

EDen lever vanligvis i dype tropiske dyp på 500 til 2000 meter. I Norge er det imidlertid tatt en bardekkfisk i Nordsjøen nær Svalbardskjærgården. Hvordan kom denne tropiske fisken rundt polarsirkelen i oktober i fjor? “Forekomsten av denne arten er et tegn på den generelle bevegelsen av marint liv mot nord,” sa Pierre Cresson, en økolog ved det franske forskningsinstituttet for havutnyttelse (Ifremer) i nærliggende Boulogne-sur-Mer. Vest-Frankrike Fredag ​​17. desember.

I 2015 studerte eksperten disse rare, ikke-påtrengende skapningene som er vant til Stillehavet og Det indiske hav. På det tidspunktet hadde en fransk fisker tatt med seg et eksemplar fanget utenfor kysten av Norge til Efraimlaboratoriet. «Personen vi reddet var 33 år gammel. I likhet med kålrabi og all dyphavsfisk, kan denne arten leve i flere tiår og kan vokse opp til 40 cm i størrelse, vokse sakte og være sårbar,” forklarte Pierre Cresson til våre kolleger. Utgivelse, Gjør en sammenheng mellom disse migrasjonene og global oppvarming.

En eksotisk fisk kjent som “Barin ‘Direct” er rapportert i Norskehavet utenfor polarsirkelen! En observasjon som stiller spørsmål til forskere i en kontekst # Klima forandringer Fiskearter er sterkt påvirket. pic.twitter.com/5iO4llr4pm – Ifremer (fIfremer_fr) 14. desember 2021

Aldri sett så mye i nord

Visuelt er denne tropiske fisken på ingen måte en skapning med glitrende farger: Vanlig på store dyp må den tilpasse seg mørket, som strekker øynene merkelig og gjør huden grå. Diuret de Barin, en ekspert på temperaturendringer, spiser plankton. Denne merkelige arten ble oppdaget flere ganger i det kalde vannet utenfor kysten av Island ved 2 C mellom 1980 og 2000. Ifølge Pierre Cresson, ekspert på spørsmålet, “Dette er et helt ferskt syn. Nord for denne tropiske fisken.” Vest-Frankrike.