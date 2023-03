Denne urovekkende detaljen sier mye om forholdet hennes til Albert

Folket og kongefamilien

Monacos Charlene og Alberts forhold har nok en gang skapt oppsikt.

Vil det fortsatt være vann i gassen mellom prinsessen av Monaco og hennes kjærlighet og ømhet? Nylig utfordret en liten detalj internettbrukere, slik at de kunne anta ja. Charlene dukket opp i Italia uten forlovelsesringen, og gjenoppsto rykter om en skilsmisse i 2021 etter en lang bedring.

På siden av palasset benekter vi formelt: «Jeg vil kategorisk benekte ryktene som spres av det franske magasinet Royauté. Ignorer denne artikkelen som er basert på løgner, sa talspersonen til Daily Mail denne uken. Hvorfor dukket moren til Jack og Gabriella opp på gatene i Mayall i en veldig uformell kjole uten giftering? En enkel forglemmelse, en forvarsel eller et sterkt budskap?

Som en påminnelse går ryktene om et mulig brudd mellom Albert og Charlene tilbake til sistnevntes nylige opphold i Sør-Afrika for en alvorlig ØNH-infeksjon. Men det ryktes at Monaco faktisk ønsker å distansere seg fra rocken. Siden den gang har tvilen om skilsmissen kommet over kongelige eventyr. Nylig ble Charlene fra Monaco sett gjenopplive etter en lang bedring ved et spesielt anlegg i Sveits. Vi ser henne nå i offentligheten, ledsaget av ektemannen, ikke avskrekket av mistanker om ubehag som oppstår fra tid til annen. Spesielt for erfarne journalister med øye.