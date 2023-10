Denne velkjente adressen tilbyr en oppskrift på rekekroketter uten like

Denne søndagen 1. oktober fant den tradisjonsrike konkurransen om den beste rekekroketten sted i Brussel. Som vi informerte dere om i går, er den store vinneren av denne 4. utgaven og for andre år på rad etablissementet som ligger i Uccle, Les Brasseries Georges. I år hadde vi privilegiet av å være en del av dommerpanelet, og det er tydelig at når det kommer til kibble er dommerpanelet ofte ute etter den samme smaksopplevelsen. Som bevis ble tre småbiter enstemmig godkjent av juryen for å klatre opp trinnene. Foruten Brasseries Georges, tok Brasserie des Alexiens (Brussel-City) andreplassen og Brasserie Ommegang (Brussels-City) tok tredjeplassen i denne rangeringen.

En deilig detalj

Hvis dronningen av belgisk gastronomi vet å glede alle, er det etter vår personlige mening spesielt én krokett som skiller seg ut: Bistro de la Volues rekekrokett. Faktisk, i tillegg til sprøheten som er søkt i en krokett verdig navnet og den legendariske smaken til enheten, tilfører Bistro de la Woluwé brasserie en liten ekstra touch som, etter vår mening, utgjør hele forskjellen. Hummerbisque er en detalj som misliker en verine rekekrokett purister brukes til å krokette i sin enkleste form – det vil si en krokett dyppet i sprø brødsmuler og toppet med stekt persille. Det velkjente Woluwé-Saint-Lambert Brasserie våget å vri på originaloppskriften ved å tilsette dette kraftige ekstraktet som forsterker aromaen til rekene. Etter vår mening er dette et vinnende spill!

For å smake, gå til: 28, rue Voot 1200 Brussel

