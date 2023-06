Denne velkjente restauranten i Brussel stenger dørene for godt

Overraskelse på matplaneten: ÖTAP, den velkjente Brussel-restauranten som ligger på Place Albert Lemans i Ixelles, har annonsert at den stenger dørene for godt. Nyheten kom inn på Instagram-siden deres for noen timer siden, og siden den gang har matglade sørget over den plutselige avgangen. For de av oss som allerede fortalte om åpningen i 2017, lærte vi nyhetene.

Finn ut hvordan du gjengir denne gourmet-carbonara-oppskriften fra Racines:

Fra måltidsdeling til en enkelt meny

Restauranten er fremfor alt kjent for sin unike meny med hovedsakelig småretter å dele. Over tid lyktes ÖTAP i å tiltrekke seg stadig mer krevende kunder for konseptet med matdeling som det tilbød. For siden oppstarten har ÖTAP gått bort fra den tradisjonelle «forrett-hovedrett-dessert»-menyen og raskt etablert seg som en essensiell adresse i hovedstaden. I september i fjor undersøkte de konseptet sitt på nytt, og for å tilpasse seg tiden valgte adressen en meny med en enkelt meny som endrer seg med årstidene. «Denne unike menyen gir oss mulighet til å øke kvaliteten på rettene våre ytterligere. Vi beholder det grunnleggende i våre oppskrifter og vårt konsept, men kan samarbeide med våre leverandører på en mer kvalitativ måte. Menyen vår endres hver uke, avhengig av sesongens råvarer og produkter tilgjengelig fra gartneren vår,» sier Ötaps første sjef Paul-Antoine Bertin forklarte oss den gang: «En risikabel, men vellykket retningsendring.

I september skulle merkevaren feire 6-årsjubileum, men allerede i mai i fjor kunngjorde ÖTAP-teamet på sine sosiale nettverk at de ønsker å blåse nytt liv i restauranten og komme tilbake med et nytt konsept i slutten av juni. Til slutt, etter mye omtanke, bestemte de seg for å stenge dørene til restauranten permanent: «Vi elsket å bo med deg i disse 6 vakre årene! Vi kan ikke takke hver og en av dere, teamet vårt og alle våre leverandører nok», kan vi lese på deres Instagram-side.

En side snur seg

Tildelt flere ganger av Gault&Millau og tildelt tittelen Prix-Plaisir 2023, ÖTAP er en av de kortvarige merkene, men en som vil bli husket i lang tid. Fordi ÖTAP er den foretrukne adressen for å anbefale en restaurant til venner. Reiseverdige retter. Hvis det ikke blir noe av nå, sies det at teamet kan komme tilbake med andre prosjekter! Vi gleder oss til å lære mer, og i mellomtiden vil vi lenge huske blekkspruten deres servert med kakao de bimbole, kylling med kantareller i Cæsarsaus, eller deres deilige zucchiniblomster.

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter igjen sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.