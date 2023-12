Spillnyheter Denne videospillgiganten taper mer enn 40 milliarder dollar på et øyeblikk

Forholdet mellom Kina og videospillindustrien har vært spesielt komplisert den siste tiden. Tencent og NetEase falt plutselig i aksjemarkedet på grunn av en ny beslutning tatt av den kinesiske administrasjonen.

smigre

Du lurer kanskje på hvorfor Tencent og NetEase øker investeringene sine i videospillselskaper basert utenfor Kina, opprinnelseslandet til disse to gigantene? Svaret er enkelt: Disse to selskapene prøver å finne en måte å unnslippe presset fra deres lands administrasjon. I flere år har kinesiske myndigheter hatt videospill i trådkorset, spesielt unge spilleres forbruk av mobilspill, samt måten gratisspill fungerer på.

Som han påpekte Le FigaroSektorregulatoren har offentliggjort nye regler, i utkast og åpen for høring frem til 22. januar. Disse reglene tar sikte på å gjennomgå måten videospill konsumeres på i Kina, og mer spesifikt mekanikken til free-to-play, de free-to-play-spillene som stadig ber brukeren om å bruke mer og/eller spille mer.. Blant de målrettede atferdene vil nettspill måtte sette utgiftsgrenser og forby daglige tilkoblingsbonuser. Xi Jinping-administrasjonen sikter mot disse mekanismene som en del av en serie hendelser som kan føre til at unge mennesker blir avhengige og bruker enorme summer.

nasjonens fiende

Ved å angripe den ledende forretningsmodellen til Tencent og NetEase-produkter, får den kinesiske administrasjonen sine to giganter til å kollapse i aksjemarkedet. I skrivende stund er NetEase-aksjen ned 15 %, mens Tencent-aksjen er ned 12 %, det meste i historien. Som nevnt EkkoerTil tross for sine investeringer i e-sport, fortsetter Kina å skylde på videospill for landets sykdommer, som nærsynthet, høy arbeidsledighet og lav fødselsrate.

Sikkerhetsofferet, Ubisoft står overfor en ytterligere nedgang i verdien av tittelen på Paris-børsen. Det franske selskapet, der Tencent investerte 300 millioner euro for å eie 49,9 % av kapitalen til Guillemot Brothers (hovedaksjonæren i Ubisoft), hadde tidligere annonsert at de hadde store prosjekter i Kina. Siden kunngjøringen av disse fremtidige restriksjonene har konsernet sett en nedgang på omtrent 1,50 % i skrivende stund, den største nedgangen denne uken for selskapet.