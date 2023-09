Denne Wi-Fi 6-repeateren med 40 % rabatt lover utmerkede hastigheter i hele huset

Noen ganger hender det at Wi-Fi-dekningen til et hus ikke når alle rom som soverommet, loftet eller badet, kort sagt bare stille hjørner hvor du i det stille vil nyte å se en serie. For å kompensere for disse hvite områdene som motstår dekningen av boksen, er repeatere en god løsning og en av de beste modellene på markedet er til salgs på Amazon, til 66,99 euro i stedet for 109,90 euro.

TP-Link er et av de store navnene innen nettverksutstyrsløsninger med et bredt spekter av rutere i sin katalog. Denne enheten lar deg utvide Wi-Fi-dekningsområdet slik at du kan dra nytte av et stabilt, høyytelsesnettverk hvor som helst i hjemmet ditt. Denne avanserte modellen fra utstyrsprodusenten er for tiden til salgs. på Amazon med 39 % rabatt.

TP-Link RE700X på noen punkter

En repeater som er kompatibel med Wi-Fi 6-standarden i 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene

Kumulativ ytelse på opptil 3000 Mbit/s

Wi-Fi-dekning på mer enn 150 m²

I stedet for de vanlige 109,90 euro, er TP-Link RE700X nå tilgjengelig på salg for 66,99 euro på Amazon.

En diskret og enkel å installere repeater

TP-Link RE700X er formet som en hvit boks utstyrt med en plugg, en Ethernet-port og noen indikatorer. Installasjonen gjøres på kort tid, først må du velge et strømuttak i nærheten av boksen eller ruteren, deretter gjøres sammenkoblingen med boksen gjennom Tether-appen, tilgjengelig på iOS og Android, eller i webgrensesnittet . På slutten av dette trinnet vil to nye Wi-Fi-punkter ha blitt opprettet, ett i 2,4 GHz-frekvensbåndet og et annet i 5 GHz-frekvensbåndet.

Når TP-Link RE700X er konfigurert, er det mulig å koble den til hvor som helst i huset for å optimere nettverksdekningen, vel vitende om at denne repeateren utvider denne dekningen over et område på 150 m². Applikasjonen lar deg kontrollere parametrene og konfigurere en tidsplan for bruk, for eksempel. Til slutt har TP-Link RE700X en Ethernet-port, som betyr at det er mulig å koble til en PC eller en spillkonsoll for å dra nytte av en stabil og effektiv tilkobling.

Å si farvel til hvite områder hjemme

TP-Link RE700X støtter den nyeste Wi-Fi 6-standarden og tilbyr en av de beste hastighetene en repeater kan gi med 574 Mbit/s ved 2,4 GHz og 2402 Mbit/s ved 5 GHz. Denne ytelsen er mer enn nok for de fleste bruksområder. og det er mulig å gå mot mer intensiv bruk som flerspillerspill. Det er imidlertid verdt å huske at enhver Wi-Fi-repeater, inkludert TP-Link RE700X, aldri tilbyr høyere hastigheter enn boksen eller ruteren.

Uansett bør PC-er, bærbare, nettbrett og spillkonsoller kunne dra nytte av et godt nettverk i hele huset, spesielt siden TP-Link RE700X automatisk velger det optimale frekvensbåndet og generelt sett foretrekker 5 GHz. Denne repeateren er utvilsomt en utmerket tilbud, spesielt hvis du har en boks med Wi-Fi 6.

For å sammenligne TP-Link RE700X med andre produkter i samme kategori, inviterer vi deg nå til å se vår sammenligning av Wi-Fi Mesh-løsninger.

Noen lenker i denne artikkelen er tilknyttet. Vi forklarer deg alt her.



Vil du bli med i et fellesskap av entusiaster? Vår uenighet Det ønsker deg velkommen, det er et sted for gjensidig hjelp og lidenskap for teknologi.