Denne Worx Landroid-robotklipperen får €210 i rabatt!

Amazon Prime Day er i full gang frem til midnatt 13. juli. Så det er fortsatt noen timer igjen til å kjøpe denne Landroid-robotgressklipperen, som får et priskutt under e-handelsselskapets eksklusive salg.

Hvorfor overlate hagen din til Landroid WR130E robotgressklipper?

EN Robotgressklipper Endringer daglig. Dette gjør at du kan holde en godt klippet plen med minimal innsats. Gresstråene er jevne, kantene er rene og du kan nyte hagen til fulle om sommeren. Dette er Fungerer automatisk klipper Et plenareal på 300 m2 kan klippes. Ikke bekymre deg hvis bakken din er ujevn, siden denne hagemaskinen er laget for klatring Skråninger på opptil 35 %. Stimulerende middel Kunstig intelligens, optimaliserer denne smarte klipperen måten å kaste bort så lite tid som mulig. Det er nyttig og krever lite oppmerksomhet fra deg. Det er ikke nødvendig å begrave en guidewire i trange passasjer. Programvareoppdateringer er automatiske for å gjøre livet ditt enklere. Takk til den lille OppfinnereDenne påmonterte klipperen unngår kollisjoner, slalåm mellom busker og ødelegger ikke blomsterbed.

Bladene er slipt på begge sider for bedre skjæreresultat. Robotklipperen går til kantene, slik at du ikke lenger trenger å bruke en kantklipper for å gå bak den og gjøre finpussen. Hagen din vil være 100 % ugressfri. Assisterte ingeniører innen teknologisk innovasjon og forskning Land areal Å bygge en robot som tar hensyn til temperatur, solinnstråling, nedbør og jordsammensetning Individuelt og individuelt skjærebord. Plenen din er ulik alle andre, så hvorfor bruke standardiserte klippeprinsipper?

Hva er fordelene med å bruke en robotklipper?

En robotklipper sparer verdifull tid. Ved å bruke det er det enkelt, du øker fritidsbevilgningen. En autonom klipper er veldig stillegående og forstyrrer ikke familielivet eller livene til naboene dine. Med rundt 60 desibel på måleren er Landroid WR130E klipperen nesten ikke hørbar. Takket være den innebygde klippekalenderen, glemmer robotgressklipperen aldri å klippe gresset. Hagen din kjemper alltid. Til slutt, hvis du ikke har lyst til å ta gressklipp, kan du gå til mulching. Landroid WR130E robotgressklipper styres enkelt via mobilapp eller fjernkontroll fra Amazon Alexia og Google Assistant stemmeassistenter. 20-volts litium-ion-batteriet har utmerket autonomi og vil ikke bremse deg i hagearbeidet. I denne smarte klipperen varierer klippehøyden fra 30 til 50 mm. Klippebredde er 180 mm. Klipperen leveres med ladestasjon, 9 kniver, festeskruer og 100m kabel. En robotklipper slipper bryet med å klippe for alltid og kutter til og med i regnet. For spirende gartnere er dette et skikkelig verktøy sammenlignet med elektriske klippere med ledninger, termoklippere eller plentraktorer.

Vil du ha litt mer kunstig intelligens i hagen din? Ikke gå glipp av dette utrolige tilbudet på Worx Landroid WR130E robotklipper prime dag Amazon. Den går fra €649 til €438,99. Du må være Amazon Prime-medlem for å benytte deg av denne flotte rabatten.

