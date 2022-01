denne youtuberen laget en adapter for å spille med én hånd

Hvis Microsoft har tilbudt adaptive kontrollere for bevegelseshemmede i flere år, venter spillere fortsatt på Sony-alternativer på Playstation. Never mind, en YouTuber har laget et tilbehør som lar deg bruke PS5s DualSense med én hånd! Denne adapteren ble laget med en 3D-printer.

I flere år nå har Microsoft alltid jobbet for å gjøre videospill så tilgjengelige som mulig, spesielt for personer med redusert mobilitet. I 2018 ble f.eks. det amerikanske selskapet lanserte sin adaptive kontroller Xbox One, som letter spillet for spillere med funksjonshemminger.

I dette feltet, Sony er veldig sent ute. Hvis tilgjengelighetsalternativene er mange i de første festspillene til den japanske giganten, som f.eks Den siste av oss 2 for eksempel håper vi alltid produsenten tilbyr skreddersydde kontrollere for denne målgruppen.

For å lese også: PS5: Sony ønsker å trene spillere som anses for dårlige

Denne YouTuberen finner en måte å bruke DualSense på med én hånd

Ikke bry deg, YouTuber Akaki Kuumeri har bestemt seg for å ta ledelsen. Takket være en 3D-printer, forestilte videografen seg og produserte deretter en adapter for å kunne bruke DualSense, styrespaken til PS5, med en hånd ! Med dette tilbehøret, spilleren kan få tilgang til alle kontrollerkommandoerEnten triggerne, retningskrysset og pekeplaten, bare på høyre eller venstre side. For retningskrysset må en ekstra adapter installeres, noe som må innrømmes gjør DualSense ganske tungvint.

Som du kan se fra demovideoen din, må du sette kontrolleren i uhard, jevn overflate for å få mest mulig ut av tilbehøret. Faktisk, en snap-on adapter lar deg betjene den analoge joysticken etter eget valg ved å flytte hele styrespaken gjennom et balansesystem Den går fra bunn til topp og fra venstre til høyre.

Og som sagt før, Akaki Kuumeri utviklet dette tilbehøret med en 3D-printer. I stedet for å prøve å markedsføre det, delte planene for opprettelsen på stedet Prusa-skrivere. Du kan laste dem ned hvis du vil designe denne DualSense-adapteren selv. De første tilbakemeldingene fra brukerne er svært positive og bekrefter at enheten fungerer som lovet.

Fontene: Spilleren