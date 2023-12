Depositum for bygging er normalt, men under visse betingelser

«Det er normalt at bygge- og installasjonsfirmaer ber om depositum,» sier Nico Demeester, administrerende direktør i Embuild. «Dette forskuddet brukes i hovedsak til å sikre orden og forhåndsfinansiering for innkjøp av nødvendig byggemateriale. Faktisk, siden fortjenestemarginene er så lave i vår sektor, kan vi ikke forvente at byggefirmaer går frem og kjøper alle nødvendige materialer selv.

Forskudd bes hovedsakelig for å sikre en ordre og unngå kansellering (27%), for å kjøpe materialer (26%), forhåndsfinansiere utstyr (26%), eller for å unngå risiko for ubetalte fakturaer (14%) eller forhåndsfinansieringsansatt lønn (8%).

Vokt dere for støtende og ulovlige forespørsler

Verken depositumskravet eller beløpet ser ut til å være til hinder for kundene, selv om 18 % av dem forhandlet frem forskuddsbeløpet og 21 % forhandlet frem betalingsfristen. Til slutt må flertallet av forbrukerne bare betale depositumet rett før jobb: 45 % mindre enn 10 dager før jobb, 18 % mellom 11. og 20. dag før arbeid, og 23 % mellom 21. og 40. dag. før jobb.

«Råd vi publiserte på forbrukernettstedet vårt www.buildyourhome.be Det er for å unngå overdreven fremgang.» avslutter Nico Demeester. «Kontraktsvilkår som krever innskudd på 100 % av totalbeløpet kan anses som ulovlige. Derfor bør ikke forbrukere godta slike vilkår. Det er også tilrådelig å betale ytterligere innskudd kun basert på fremdriften i arbeidet.