Derek Daubechies, sertifisert keramisk håndverker: «Dette er det lovede landet for meg»

Det er reiser å fortelle. Derek Daubechies» matmerking begynner. Men etter en brannskade henvendte han seg til og deltok på forskjellige kunstinitieringsverksteder, først og fremst for terapeutiske formål. «Keramikk har alltid tiltrukket meg uten å vite hvorfor. Fra første kontakt visste jeg hvilken vei jeg skulle. Det er mitt lovede land, jord og mineralverden knyttet til magnetismen som har blitt innpodet i mitt sinn.

Etter måneder med trening utdypet han sin selvlærte utdannelse og utforsket denne nye, komplekse verdenen, hvor teknikk og forskning får dimensjonen til en sann søken, fordi ikke alt finnes i bøker. «Terre Promise» var merkenavnet som snart ble pålagt keramikeren. Han begynte først å lage skåler, tallerkener og kopper, og tenkte allerede på å bruke sateng-emaljer som var myke å ta på, men verdsatte helse fremfor alt, «et aspekt noen ganger oversett, men viktig»., slår han fast. En annen stor begivenhet skjer i livet hans: sønnen hans lider av alvorlige øyeproblemer og gjennomgår flere øyeoperasjoner. Under rehabiliteringsprosessen merket faren hans tiltrekning mot lys. «Jeg tenkte på hvordan jeg kunne utvide verkene mine, med et ønske om stykker som uttrykker noe, skaper en følelse. Den ideen, gnisten, var sønnen min, som var på nippet til å miste synet, som førte meg til lyset i alle betydninger av ordet.

Umiddelbart fokuserer Dereks arbeid på å skape raffinerte lamper laget utelukkende av keramikk som inviterer deg til å koble deg til naturen med varme og levende farger. I dag produseres det tre størrelser lamper: liten for et nattbord, medium og stor for et skrivebord eller sidebord, for ambient belysning. «De har en tidløs estetikk med enkle kurver, høyytelses LED-er og en lampeskjerm som åpner opp lysfeltet. Alt er ivaretatt ned til minste detalj: lampekabelen er pakket inn i silke, bryteren er dekket av skinn. Hver av mine lamper kommer i en rekke forskjellige farger og teksturer med mer enn tretti muligheter Mer I den lille serien tilbyr jeg to finisher: Atacama, en svært pigmentert gråbrun, og Namibia, avledet fra dens fengslende nyanse av levende rød terrakotta.

Det var i verkstedet hans i Auderghem at den 38 år gamle håndverkeren ble oppsøkt om BEL-prisen. På slutten av en streng utvelgelsesprosess befant han seg blant de fire vinnerne. Kunngjøringen vil bli gjort 14. desember. I tillegg til å se arbeidet sitt verdsatt og belønnet, vil vinneren av BEL Prize Professional Exchange dra nytte av en rekke utvekslinger med BEL-medlemmer som vil støtte dem i deres gründereventyr. I tillegg tilbyr partner KBC Brussels opplæring med en plattform dedikert til å tilegne seg digitale ferdigheter. Fra 14. til 17. desember vil 60 prestisjetunge hus samlet under BEL (Brussels Expertise Labels)-banneret delta i den kortvarige utstillingen «Journey of Expertise» på Autoworld, med mål om å fremme eksepsjonelt håndverk i Brussel.

Men pottemakeren ville ikke stoppe der. Bordlamper, pendellamper og vegglamper, alltid blant favorittmaterialene hans, planlegger han å lage en rekke lysarmaturer i vid forstand og fortsetter å utforske det han kaller «utveksling av følelser.» I samme ånd ville han lage keramiske speilrammer. Alle verkene hans finnes på nettstedet www.terrepromise.beMen på King’s Shops Lighting-butikker i Waterloo og Brussel, og instore i Ixelles.