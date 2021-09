Derek Savin: Tidligere politimann som drepte George Floyd appellerer til appeller til US News

En tidligere politimann i Minneapolis fengslet for drapet på George Floyd har anket dommen.

Derek Chavez ble dømt 22. juni og dømt til halvannet års fengsel i en sak som skapte overskrifter rundt om i verden.

Han hadde 90 dager på seg til å anke fra datoen for dommen, og søknaden var basert på fem spesifikke krav:

Tingretten misbrukte sitt skjønn da den avviste begjærens anmodning om flytting eller ny høring

Tingretten misbrukte skjønnet sitt da han avviste ankende parts fortsettelse eller nye høring

Tingretten misbrukte sitt skjønn da den avviste ankenes anmodning om å konfiskere voldgiftsretten under hele rettssaken.

Staten diskriminerte advokat oppførte seg feil

Morris Halls vitnesbyrd eller alternativ til rettshåndhevelse Mr Halls uttalelser e r. Tingretten vurderte feil at Evid ikke kom under. 804 (b) (3) og er ikke et brudd på ankemotpartens konstitusjonelle rett til konflikt

Av død Han ble dømt etter at en hvit tidligere politimann dukket opp med ham i en video Knel på nakken til Mr. Floyd, En svart mann, ble arrestert 25. mai 2020 i mer enn ni minutter.

Chavin ble fengslet i 22 og et halvt år



Floyd ble arrestert mistenkt for å ha brukt en forfalsket dollar på $ 20, men før han døde ble han satt i håndjern, holdt tilbake og ble gjentatte ganger kalt “Jeg kan ikke puste”.

På tidspunktet for hans død ble han fengslet i Minneapolis



Ved domsavsigelsen av Chavin bestemte dommer Peter Cahill at 12 og et halvt års fengsel som anbefalt av statlige retningslinjer var overskredet, og at Chavez hadde “vist Mr. Floyd misbruk av tillit og autoritet og særlig grusomhet.”

Han sa at setningen ikke var basert på “følelser eller sympati” eller “opinionen … eller forsøk på å sende meldinger”.

Men han la til: “Samtidig vil jeg erkjenne den dype og enorme smerten som alle familier, spesielt Floyd -familien, føler. Vi har vår sympati med deg.”

Saken vakte verdensomspennende motstand



Saken var igjen spent Black Lives Matter Movement, Kamp mot rasemessig ulikhet og politibrutalitet i USA og andre land.

Mindre enn et dusin politifolk i USA har blitt dømt for drap de siste 15 årene og er den første hvite politimannen som er dømt for drap på en svart mann i Minnesota.