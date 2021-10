Deres siste kontroversielle kongedrøm har gått i oppfyllelse

Mennesker og kongelige

Denne etterspørselen fra Sussex gikk spesielt dårlig i Storbritannia.

De ville ha stolt på det til slutten. Ryktet hadde gått i to uker om at det nå (nesten) var offisielt: Megan Markle og prins Harry ville ikke døpe datteren Lilliput Diana i Windsor slik de hadde håpet. Paret ønsket å presentere seg selv med en seremoni i nærvær av dronning Elizabeth II, den 6. juli 2019, i tilfellet Archie. Kortpustethet Et utdrag fra en britisk avis. ⁇ Mange er sjokkert over nerven i dette prosjektet ”, Kan vi lese videre Daglig post.

Programendring (er)

Samme historie om kongefamilien. Prins William ville ha hatt “Si nei” Alt med sikkerhet, Hevder at en slik hendelse “Ingen god idé”. I dag bekrefter nye bevis situasjonen. Megan og Harry “Lilliput vil ikke bli døpt inn i Church of England, kan velge en biskopsseremoni i California”, Spesielt rapporter Madame Figaro. Så Lilliput ville ikke være medlem av den anglikanske kirken og ville ennå ikke møte sin oldemor. Tilfeldig eller ikke, Sussex har kunngjort at de ikke kommer til Storbritannia for å delta på den nye hyllesten til Dianas 60 -årsdag 19. oktober. Derfra er det bare et skritt som noen mennesker villig krysser for å tro at paret er opprørt.