Derfor er det bedre å ha med seg 4G-versjonen av Apple Watch

I denne nye annonsen sender Apple (ekte) opptak av alle slags ulykkesofre (en bil som fylles opp med vann, en person tapt i havet …) etter å ha klart å ringe etter hjelp takket være klokken, som har fordelen av å forbli hektet til håndleddet i enhver situasjon.

Selvfølgelig trenger du et abonnement for å bruke det (i Sosh for eksempel), men … ikke nødvendigvis. Faktisk, nødanrop fortsetter å fungere, selv uten operatør. Derfor kan å velge en 4G-modell virkelig redde livet ditt i tilfelle en ulykke. Imidlertid kan det hende at nødanrop fungerer med versjonene som kun er WiFi, når du har en iPhone i nærheten, noe som ikke alltid er tilfellet når du faller eller er i vann.

De som driver med svømming, fjellklatring, høyfjellsvandring eller annen vannsport har derfor en reell interesse i å ta med eplet på utfluktene, men som Apples video viser, Denne typen ulykker kan også skje ved ulykker i hverdagen..

Merk følgende, alle modellene som selges for øyeblikket tilbyr ikke mobiltilkobling. For eksempel finnes det Apple Watch Series 7 Y Apple Watch Series 6 men ikke inne Apple Watch Series 3.

