Derimot er MacBook Pro M1 raskere enn M2

Ansett for å være en videreutvikling av Apple Silicon M1-brikken, vil M2 være tregere enn storesøsteren i lesehastigheter.

Under WWDC 2022 overrasket Apple alle ved å gi ut sin nye versjon 13-tommers MacBook Pro. Mens vi trodde modellen med TouchBar definitivt ville bli lagt til side, har Apple sluppet en ny datamaskin med Apple Silicon M2-brikken som er raskere og kraftigere enn forgjengeren M1. I hvert fall i teorien.

I lang tid, under hovedtalen, berømmet Apple funksjonene til den nye SoC M2. Og med 4 milliarder transistorer, en 3,49 GHz CPU og en 10-kjerners GPU, har den nye brikken alt du kan drømme om. Likevel, ifølge Max Techs youtuber Max Yuryev, vil ikke denne nye brikken være like kraftig, i hvert fall ikke like kraftig som SoC M1.

UT2020 MacBook Pro M1 er den samme som 2022 MacBook Pro M2, begge med samme konfigurasjon: 256 GB SSD og 8 GB RAM. Han åpnet multitasking-programmer på begge maskinene, som Photoshop, Lightroom og Final Cut Pro, og brukte multitasking og filoverføring.

I de første testene eksporterte Max Yuryev 50 42MP-bilder fra Lightroom. På MacBook Pro M1 var overføringen 3’36, og på M2 var den 4’12. RAM-minne ble fordelt mellom de ulike applikasjonene som ble brukt, mens SSD ble brukt som virtuelt minne, noe som generelt bremset systemet.

Lesehastigheten på MacBook Pro M2 (1 446) er 50 % lavere sammenlignet med M1 (2 900). Til slutt er skrivehastigheten i M2 (1.463) 30 % lavere enn i M1 (2.215).

En forskjell rettferdiggjort i RAM

Ifølge Max Urie er denne forskjellen i ytelse forklart av valget av Apple RAM-moduler. MacBook Pro M2 har en 256 GB NAND-flash-lagring, mens M1-modellen har to NAND-flash-lagringsstørrelser på 28 GB hver. Disse tillater raskere operasjoner og beregninger ved bruk av begge stripene.

Men kjøpere av MacBook Pro M2 kan være trygge på at dette problemet bare påvirker 256 GB-modellen. De med mer SSD-lagring har flere moduler, som forbedrer ytelsen betydelig.

