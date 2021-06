Des Daley, 52, ser fantastisk ut i en stroppeløs bikini mens hun poserer for Sunny Snape

Des Daley så lys ut på fredag ​​da hun delte et Instagram-bilde av seg selv som poserte i den solfylte bakgården i hjemmet hennes i Buckinghamshire.

Den 52 år gamle Strictly Come Dancing Star, som gled på en stroppeløs, babyblå bikini fra badedraktmerket, så nydelig ut i to deler, som hun hadde på seg for å skjule med et blikk.

Forhåpentligvis en annen helg gjennomvåt i solen, bildetekket Tess bildet sitt: ‘Ser frem til en annen brenning en helg. Sommeren fri … bruk badedraktene våre i hagen! ‘ [sic]

Aha: Des Daley, 52, så lyst ut fredag ​​da hun delte et Instagram-bilde som viser seg i en blå bikini i den solfylte bakhagen i hjemmet hennes i Buckinghamshire.

Den prikkete moren hadde det blanke blonde håret løst og fløy kameraet med et bredt smil.

Hun delte også bilder av sine berømte venner, inkludert Katie Piper, Amanda Holden og KP Logan iført håndklær fra NAIA.

Katie, 37, så spent ut i en svart badedrakt da 50 år gamle Amanda sutret i en hvit bikini.

KP, 48, gled inn i den samme Halterneck-badedrakten som Katie, og dette stykket har også elegant gullbekledning.

Venner: Tess delte også bilder av sine berømte venner iført brikker fra merkevaren NAIA, inkludert Katie Piper (bildet), Amanda Holden og KP Logan.

Tess lanserte sitt luksuriøse badetøymerke Nia Beach i mars – som inkluderer en linje laget av resirkulerte fiskenett.

Presentatøren avslørte sin nye linje for fans på Instagram etter å ha jobbet med design da han ble låst opp med sin venn og forretningspartner Gayle Lawton.

Tess sier at badedrakten, inspirert av en tur til Maldivene, er trøstende i forkant, så vel som miljøvennlig, med det meste av nylon som kommer fra forlatte fiskenett.

Sizzling: Amanda, 50, glir inn i en hvit bikini under en storm i solen på Des Snap.

Luksuriøst badetøy og bikini er ikke billig, og selger for £ 120 for en en-skulder bikini og 130 for et stykke.

Dess nettsted kan skryte av at nesten tre fjerdedeler av svart badetøy er laget av ‘forlatte eller brukte fiskenett’. Forkastet plast og tekstiler har også blitt brukt.

Tess – som deler to døtre med ham, jeg er en kjent stjernemann Vernon Kay, 46 – sa at den planetariske delen av hennes utvalg er noen av hennes favorittstykker.

Elegant: KP, 48, gled i samme Halterneck-badedrakt som Katie, og dette stykket har også elegant gullbekledning

I et innlegg før introduksjonen skrev stjernen: ‘Min mangeårige venn Gayle og jeg har jobbet veldig hardt for å realisere drømmen vår om å starte vårt eget luksuriøse strandklær.

‘Vi er veldig stolte av resultatene og håper vi liker det like mye som vi gjør.

‘Vårt oppdrag hos NAIA er å få deg til å føle deg komfortabel, selvsikker og spesiell når du har på deg kolleksjonen, og derfor er alle deler designet for et seriøst kompliment.’