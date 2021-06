Desert Control blir med i 5 alumni-nettverk etter å ha skaffet 85 millioner AED i vellykket børsnotering

Agricultural Technology Initial Desert Control er klar til å lansere en kommersiell frigjøring av flytende naturlig leire (LNC) – en oppfinnelse som vil forvandle ørkener til fruktbart land – som en plattform for teknologi-, media- og designentreprenører i Dubai etter å ha blitt med i In5 alumni-nettverket.

Det siste 5 utdannede selskapet som forlater forretningsarkivet og fortsetter sin neste vekstfase. Desert Management har åpnet et nytt kontor i Dubai og utvidet seg til Abu Dhabi, med sitt første børsnotering (IPO) som et multilateralt handelsanlegg som drives av Oslo Børs i Euronext Growth Oslo.

Med 12 millioner hektar fruktbart land – mer enn dobbelt så mye som Danmark – som går tapt for ørkendannelse hvert år, har ørkenkontrollen en ambisiøs global strategi for å bidra til å forhindre og endre jordforringelse. Ved å sprøyte LNC direkte på bakken tillater selskapets innovative teknologi matjord, sandleire og ørkensand å beholde vann og næringsstoffer. Det har potensial til å regenerere tørt land, distribuere millioner av tonn karbondioksid, skape tusenvis av bærekraftige jobber og forbedre matsikkerheten. Det anslås at jordbruk og matproduksjon vil forbruke mer enn 70 prosent av alt tilgjengelig ferskvann over hele verden, ettersom mangel på vann aldri har vært noe bekymring.

Atle Itland, administrerende direktør, Desert Control Midt-Østen, sa: “In5 har vært en utmerket plattform for etablering av ørkenkontrolltiltak i De forente arabiske emirater og Dubai, og vi står i gjeld til den fortsatte støtten vi har fått gjennom hele utviklingsfasen. . Vi går nå til en raskere skala der vi rekrutterer mer og trenger mer plass. Vi er imidlertid stolte av de 5 alumnene som alltid vil huske de beste dagene våre i5. ”

Han la til: “Vi er stolte av at hagene ved siden av In5 ble behandlet med LNC, resultatene av disse er spektakulære: 45 prosent mindre vanningsvann var nødvendig for å skape frodige, sunnere grønne plener og landskapsarbeid sammenlignet med tradisjonelle metoder.”

Ole Christian Sievertson, administrerende direktør i Desert Control, la til: “LNC kan betydelig akselerere matsikkerhetsstrategien til De forente arabiske emirater og andre regionale land. Det trengs rikelig med vann for å opprettholde grønt landskap og skog over hele landet, men hvis 50 prosent av dette vannet kunne konverteres til jordbruk og matproduksjon, ville resultatene være overraskende. Videre adresserer vi samtidig vannmangel, matsikkerhet og klimaendringer ved å forvandle ørkenen til et karbonrikt, biologisk mangfold som fremmer jordbruksland. ”

Majeed Al Suwaidi, administrerende direktør i Dubai Media City, sa: “Vi har store muligheter for nyetableringer i Dubai, og vi er glade for å se vårt inkubasjonsprogram og ørkenkontroll legges til listen over infrastruktur og mottakerbedrifter i verdensklasse. Fasiliteter for å transformere ideer på et tidlig stadium til kommersielt levedyktige bestrebelser. Det er i tråd med visjonen til våre ledere at innovasjon er en hjørnestein i sosial utvikling som støtter Dubai 2040 Urban Master Plan og styrker byens posisjon som verdens største sted å bo og jobbe. ”

Desert Management fusjonerte klokka 5 i 2018 og forbedret raskt den kostnadseffektive forretningsinnstillingen, samarbeidsrom og nettverksmuligheter. Det ble senere kåret til en av de 100 største arabiske startups i World Economic Forum og er nå nylig medlem av In5 Alumni Network. Den raske veksten og børslisten er en suksesshistorie for Norge og De forente arabiske emirater.

In5 ble grunnlagt i 2013 og er en plattform for gründere og nystartede selskaper. Inkubasjonsprogrammet har mer enn 200 aktive nyetableringer, hvorav mange har blitt uteksaminert og støtter Dubais økonomiske vekst og diversifisering.