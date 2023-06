Deshacht ved begynnelsen av et nytt eventyr: «Entusiastisk og tålmodig»

Om en uke, frem til i dag, starter det belgiske U21-landslaget sitt EM. En sjanse for Devils assistenttrener Olivier Dessault til å spille i sin første store turnering som trener.



I et intervju Sudinfo, Sporting Anderlechts kamprekordholder, sa at han var veldig spent og ser frem til det. Han ville også påpeke at takket være Tedesco holdt senteret en mye høyere standard enn noen gang før. «Jeg er veldig spent og tålmodig. Takket være samarbeidet til trener Domenico Tedesco kan vi stole på en kjerne av høyeste kvalitet. En slik gruppe lar oss få midler til våre idealer. Vi kan sikte høyere. Det er veldig oppmuntrende. Det er en reell synergi mellom de røde djevlene og U21. Vi er her for å forberede unge mennesker på A-ene, men vi vil ha størst sjanse til å komme dit ved å utføre. Det er derfor vi ønsker å skinne på Euro.»



Imps-prosjekt

Belgia møter Nederland (21/06), Georgia (24/06) og Portugal (27/06).

