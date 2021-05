Desi Restaurant i Norge øker daglig inntekt på Rs 4.8 lakh for å hjelpe Delhis oksygenkrise

En restaurant født i Punjabi i Oslo, Oslo, har donert 482 000 Rs per dag gjennom sin internasjonale humanitære hjelpeorganisasjon Kalsa Aid for å lette Delhis oksygenberedskap for pasienter med koronavirus.

“Enhet!” Tidligere FNs administrerende direktør for miljø Eric Solheim sa i en tweet søndag.

“Oslos ledende indiske restaurant ‘New Delhi’ gir inntekter fra fredagssalg gjennom Kalsa Aid i Delhi. Restauranten er stengt fordi den var låst, men ta salget til 54.000 kroner, som er 482.000 Rs, “sa han,” god jobb.

Solheim, en tidligere norsk ambassadør, politiker og miljøminister som tror han ble inspirert av Mahatma Gandhis liv og tanker i den globale kampen mot klimaendringer, vil bli med i FN i 2018. Han hadde en viktig rolle å spille som miljøleder. Engangsplast innen 2022 er en stor prestasjon i korstoget hans mot plastforurensning.

New Delhi, drevet av en Singh-familie fra Punjab, er kjent for sitt tradisjonelle Punjabi og ‘Tandoori’ kjøkken i Norge.

Valgdistriktsmessige valgresultater direkte: Vest-Bengal | Tamil Nadu | Kerala | Assam | Puducherry

Live-blogger: Vest-Bengal | Tamil Nadu | Kerala | Assam