Designet til det neste flaggskipet i 2022 vises i bevegelse

L’Oppo Find X3 Pro En av årets største hits. Med denne smarttelefonen er Oppo-merket nå ferdig med å vise seg å være representanten for Kina i produksjonen av ekte tekniske smykker. For ikke å nevne Imponerende demoer av Oppo X 2021 Hvor Presentasjon av Oppo Find N. Så vi venter utålmodig på å se hva merket kan tilby i 2022.

Igjen var OneLeaks den første som ga ut designet til dette nye flaggskipet med et fortsatt ukjent navn. Enten dette blir Oppo Find X4 Pro, den logiske og forventede oppfølgeren eller Oppo-overtroen og den direkte lanseringen av Oppo Find X5 Pro, med unntak av nummer 4 som vil forårsake ulykke i Asia.

Hvis du synes denne ideen er latterlig, husk at dette er et valg tatt av fettermerket OnePlus ved å unngå utgivelsen av OnePlus 4. Husk at Oppo ikke har noe problem med når andre slipper 4-sifrede smarttelefoner. Som Oppo Reno 4 Pro i 2020. Det er nødvendig å vente til 2022 for å finne ut det endelige navnet på flaggskipet, i mellomtiden finne ut designet.

Litt evolusjon

Ved å finne bilder av OnLeaks som er lagt ut på nettstedet Prepp.in, Vi la ikke merke til noen store endringer sammenlignet med forgjengeren Oppo Find X3 Pro.

Den nye smarttelefonen tar spesielt opp denne ideen om fotogalleri, som “integrerer” mer fornuftig i chassiset. Sensorene på modulen ser ut til å være bedre integrert, men dette er en enkel 3D-gjengivelse fra OneLeaks og du må vente på å ha smarttelefonen for hånden. Vi kan fortsatt legge merke til at det er minst tre linser på baksiden av smarttelefonen.

På fronten en skjerm med tynnest mulig kanter og et frontkamera godt synlig gjennom boblen i skjermen.

Smarttelefonen ser veldig tynn ut. Denne gangen er fokus på lekkasjedesign, og vi må vente med å lære mer om funksjonene. Vi vet det bare med selvtillit Enheten integrerer den nye Snapdragon 8 Gen 1 fra Qualcomm, Og Oppo satset også Oppo Maricilicon X Home Chip For å behandle bilder.

Oppo forventes å lansere sin nye Find X tidlig i 2022.

