Designikon: Paul Henningsens PH5 pendellampe

Hvis Paul Henningson Opprettet i 1958 Pendellampe «PH5», hvis navn er hentet fra initialene hans og 50-centimeters diameter på toppskyggen, som svar på de konstante endringene som pæreprodusenter gjør i formen og størrelsen på selve glødepærene. Faktisk, forferdet over deres mangel på sunn fornuft og manglende evne til å ta hensyn til forbrukernes interesser, Kjent designer Innser det åpenbare: «I en hel generasjon trodde jeg at å ta hensyn til forbrukeren ville vinne, men jeg tok feil. Jeg aksepterte skjebnen, med tillatelse fra den danske lysprodusenten Louis Paulson, vil Paul samarbeide -, jeg designet en suspensjon som kan brukes med alle slags lyskilder, sa han.

PH5-lampen, et designikon

Introdusert som et nytt beskjedent produkt, var det ingen som var i tvil om at denne fjæringen ville bli den ikoniske formen for «PH»-armaturer, nå en målestokk i bransjen. Små lys Bestselger i historien til skandinavisk design. Hvis suksessen er spesielt forklart med dens unike estetikk, kommer den fra et helt innovativt belysningssystem: et treskjermsystem som sikrer optimalt, jevnt og blendende lys.

En revolusjon er absolutt ikke et resultat av tilfeldigheter! Etter sofistikert beregning av lysfenomener og logaritmisk spiralbasert konstruksjon av lampeskjermer, Paul Henningson For å lage en lampe Uansett hvordan den er plassert og hvilken type pære som brukes, retter den blendingsfritt nedover samtidig som den sender ut sidelys. Å skape en hyggelig og beskjeden atmosfære i rommet. I tillegg er den nedre lampeskjermen utstyrt med et frostet diffuserglass slik at det nedadrettede lyset er 100 % blendingsfritt. Det mest avantgarde-verket i sin tid!

Mange designklassikere oppdateres stadig med nye versjoner. I dag hyller vi den nye «PH5»-fjæringen, som viser frem fantastiske pastelltoner i monokrome og flerfargede versjoner. Igjen, denDesignverden Den utmerker seg i kunsten å forme lys så vakkert og intelligent.