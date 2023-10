Desillusjonerte palestinske flyktninger i Libanon: «I internasjonale fora er «vi vil ikke akseptere» de eneste ordene de kjenner»

Ahmed El-Hussein (35) sitter foran matbutikkens lille kasseapparat og klarer ikke ta øynene fra bildene som spilles på det høythengte fjernsynet. Poenget er åpenbart for denne flyktningen som ikke har kjent annet enn leiren. «Palestina er vårt land, og vi må bekjempe israelerne, på alle nødvendige måter., insisterer han. Da han oppdaget omfanget av «al-Aqsa-flommen»-angrepet på TV,Når vi husker den (palestinske) saken, glemte vi den her.», han er enig. Mens han blåste på en sigarett, hadde han sitt «»lykke» Til tross for politiske splittelser, må vi endelig se alle palestinere kjempe sammen. «I dag er vi alle sammen med Hamas»Femti år gamle South sitter i en liten matbutikk, og øynene glitrer.

Masseeksodus og angrep på Gaza: «Sivile blir ofre av begge sider»

Ahmad tror bestemt på dette.Ingen vil frigjøre Palestina bortsett fra palestinerne. Han inngir håp.»Hvis grensen åpner seg – som Gaza under Hamas-angrepet – i Sør-Libanon, men også i Syria, Jordan, kan vi gå og kjempe, vi vil beseire dem.. Frustrert sa trettiåringen «Ikke forvent noe fra Libanons Hizbollah, fra Iran eller fra arabiske land. «De forteller oss at de er med Palestina, hvorfor gjør de ikke noe for Al-Aqsa? Har Iran noen gang skutt en kule mot Israel? Nei. Det samme har vært tilfelle for Syria i over 40 år.». Når det gjelder de andre arabiske lederne, holdt ikke Ahmad dem i sitt hjerte heller. «Så synd! De eneste ordene de vet hvordan de uttales i internasjonale fora er «vi er uenige» og «vi nekter».Han hånet Mahmoud Abbas, sjefen for de palestinske myndighetene.

Til tross for den forferdelige menneskelige belastningen på sivile i Gaza de siste dagene, ser ikke utsiktene til en israelsk hærs bakkeinngrep ut til å bekymre ham mye.Det ville være suicidal fra deres side.»Han sier, og hevder at denne gangen vil ting være annerledes, ««Takk til de hundre israelske gislene.» Enklaven har vært holdt av Hamas-militanter siden 7. oktober.

Israel-Hamas-krigen: «De neste timene vil være forferdelige»

Noen få gater unna, på Haifa sykehus, dekker en svart og hvit keffiyeh håret hennes. «Det israelerne ønsker er å viske oss av kartet, å ødelegge det palestinske folket hvor enn de er, ikke bare i Gaza.Denne 50 år gamle kvinnen lover å være ansvarlig for primærhelsetjenesten i organisasjonen. «Vi er ikke kriminelle, vi kjemper bare for retten til å leve normalt i landet vårt», utbryter hun. Samtidig forstyrrer skrik utenfra den relative roen på hans ydmyke kontor. En palestiner falt fra taket på bygningen der han jobbet. Døde momentant. «Ser du situasjonen vi lever i?» Hun gråter mens øynene hennes fylles med tårer. Mens konflikten lover å bli hard og blodig, er Manal Wehbe ikke under noen illusjoner. «Dessverre er denne situasjonen ikke omsettelig. Hva kan vi forhandle når de river barna våre fra hverandre med bomber? Hvor er freden?»