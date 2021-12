Desmond Tutu, vinner av Nobels fredspris, symbolet på kampen mot apartheid, er død.

“På vegne av alle sørafrikanere,” sa presidenten i en uttalelse samme dag, “dypt trist over hans død.” Den sørafrikanske presidenten hyllet Desmond Tutu som en «patriot uten sidestykke, leder for politikk og pragmatisme». «En usedvanlig intelligent, ærlig og uovervinnelig mann mot rasismens krefter.

Dødsfallet til erkebiskop emeritus Desmond Tutu er et nytt kapittel i vår nasjons farvel til en generasjon sørafrikanere som forlot oss det frigjorte Sør-Afrika, “la presidenten til.” Frederick de Clerk døde i forrige måned (11. november), og forlot Sør-Afrika for å erklære fire dager med folkesorg.

Den tidligere presidenten, sammen med Nelson Mandela, vant Nobels fredspris i 1993 for sitt arbeid for å støtte slutten av apartheid. Etter dette dødsfallet var Desmond Tutu den eneste personen som vant Nobels fredspris i Sør-Afrika. Buen, med kallenavnet av sørafrikanerne, hadde vært svekket i flere måneder. Han snakker ikke lenger offentlig, men hilste alltid på kameraene på hver eneste tur under vaksinasjonen mot Kovit eller under kontoret hans som feiret 90-årsdagen i oktober i fjor.

Han trakk seg i 2010 og dukket senere opp sammen med sin kone, Leah Tutu, ved St George’s Cathedral i Cape Town, hvor han forkynte i lang tid. Desmond Tutu, stemmen til svarte sørafrikanere i kampen mot det hvite rasistiske regimet som ble kastet ut av demokratiet for nesten 30 år siden, har ikke uttalt seg åpent de siste årene. Hun hadde lenge vært diagnostisert med prostatakreft og fikk diagnosen i 1997.