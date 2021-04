Destruktivt potensial – The Ellsworth American The Ellsworth American

Kjære redaktør:

Økonomiske konsekvensspørsmål har vært utbredt det siste året, og får meg til å tenke: Hva er kjernen i Maines økonomi? Det åpenbare svaret er jegere. Det andre, som det fremgår av landets forrige slagord “The Holiday Land”, er turisme. Til tross for de enkelte jegernes meninger om turister, har hummermenn og “folk langtfra” et symbiotisk forhold. Fiskere er avhengige av store uttak og stort turistsalg for å tjene nok i varmesesongen. Noe som skader fiskere og turister kan være ødeleggende for den lokale økonomien. Dette er grunnen til at jeg tror lakseoppdrettet i Frenchman Bay ville være i ruiner. Ja, det kan gi kortsiktige jobber, men vi må tenke på lang sikt.

Oppdrettsanlegg er kjent for å forurense havene våre. Norge og de andre skandinaviske landene har strenge miljøregler, noe som mest sannsynlig er årsaken til den tidligere norske aksjemeglerens fengsel for investeringssvindel om å komme til Maine; Våre forskrifter er ikke strenge. Marine økosystemer er skjøre, og forstyrrelsen kan være katastrofal for fiskere i området. Den foreslåtte plasseringen for de tretti 150 fot høye pennene ville være passende i øynene til turistene som stiger opp Cadillac-fjellet. Tetningskontrollbåter mister navigasjonsplass. Fiskefylte båter sirklet regelmessig Schoodic Point, og reduserte den naturlige skjønnheten sterkt og tiltrukket besøkende. Hvis du bryr deg om miljøet, kan du ikke støtte det. Hvis du bryr deg om økonomien, kan du ikke støtte det. Hvis du bryr deg om arven til samfunnet vårt, kan du ikke støtte det.

Diran Manning

Goldsboro