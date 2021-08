Det amerikanske imperiet går sakte i oppløsning …

Ingen i Amerika med øyne å se og lese og ører å høre kan ærlig konkludere med alt annet enn at amerikanerne er i tilbakegang. Dets ledere i minst de siste 30 årene har antatt at en form for passiv “aktivitet” rundt om i verden er god politikk, men nå kommer kyllinger hjem for å bli og tilbakeslaget er overalt, men spesielt nå i Afghanistan.

Negativ “aktivitet” dreier seg først og fremst om militære overdrev, bruk av billioner av dollar på det militærindustrielle komplekset, krigene som Nikon fremmet, fryktelige sanksjoner mot andre land som Iran, og mobbing blant andre. Husk at USA faktisk ikke har vunnet en eneste krig, eller oppnådd noen form for strategisk krigsmål (og det er fornuftig) siden slutten av andre verdenskrig. Og dens såkalte allierte spesielt i Vest-Asia, som det tilsynelatende bare er to bemerkelsesverdige: Saudi-Arabia og apartheidregimet i Israel, som begge faller nederst på en liste over favoritter. USA er ikke lenger “leder for den frie verden”, som det hevdet i flere tiår, fordi det har fratatt mange land under sine armer frihet og gjort mange elendige liv, inkludert iranske.

Til og med et lite Norge, for eksempel, merket fallet da University of Science and Technology University denne måneden rådet sine studenter i utlandet å reise hjem, og sa: “Dette gjelder spesielt hvis du bor i et land med dårlig utviklede helsetjenester og infrastruktur, fra Ja, og det blir stadig tydeligere, helt bortsett fra katastrofen i Afghanistan, at USA mislykkes og sliter i det minste relativt, og president Biden har ikke skylden. Han gjorde det riktige ved å stoppe den amerikanske krigen mot Afghanistan, som har ikke gitt noe sted i 20 år. Generelt. Hvis noe er, blir Biden raskt et offer for en forsinket, men økende tilbakeslag til dårlig politikk gjennom tiårene. Videre peker bevis på det som ser ut til å være en kognitiv nedgang på et dårlig utfall før 2024 : at han vil bli erstattet av visepresident Kamala Harris. Som få amerikanere tror har følsomhet eller intelligens til å være en effektiv president. Deretter vekker spørsmålet om hvordan hun kan vinne en full periode som president i 2024, og hvem kan erstatte henne i 2024 et så splittet land hvor republikanerne ser ut til å støtte En verre kandidat enn Donald Trump – noen som kan doble ned på den samme fiendtlige politikken til de nye presidentene som fikk USA inn i den stadig større situasjonen det er nå.

Uansett har denne forfatteren i løpet av de siste fire årene ofte gitt råd om den enkle “tålmodigheten” til amerikanske motstandere som Iran, og den overveldende delen er at Iran aldri har måttet bli en motstander av USA bortsett fra at amerikansk politikk har tatt sine ordre fra falske allierte. Slik som apartheidregimet i Israel og det saudiske regimet. I hvert fall fortsetter Biden å påstå at administrasjonen ønsker å gjenopplive JCPOA, men etter hvert som tiden går og Iran gradvis får tilbake fotfeste og sementerer mer velvilje og partnerskapsavtaler fra sine nære naboer som Russland og Kina, kan til og med Iran begynne å utlede det. Betydningen av Den islamske republikkens felles omfattende handlingsplan som en nødvendig komponent i renessansen avtar.

Den største jobben det amerikanske militæret har gjort i Afghanistan og har gjort i bokstavelig talt ethvert annet land siden andre verdenskrig, er ganske enkelt å forlate. Et dynamisk Vietnam har ryddet opp i rotet USA skapte der, og etter hvert vil Afghanistan rydde opp i rotet USA skapte der, selv om det bare vender tilbake til sine gamle livsstiler i relativ fattigdom. Imidlertid er det et land som er rikt på noen mineralressurser, om ikke olje og gass som Iran, og spesielt Kina er forpliktet til å gå inn og hjelpe den iranske økonomien i de kommende årene gjennom handel for sin økonomiske kapasitet.

I mellomtiden understreket VP Harris på en reise til Asia denne måneden at USA “fortsatt er en global leder”. Åh, virkelig? Hvis man ser på forskjellige aspekter av forholdene i USA, vil den ikke være ledende når det gjelder innbyggernes relative folkehelse på mange områder. Vær oppmerksom på at Harris ikke sa at USA fremdeles er verdensleder, men at det kan være et av flere land og til og med det er tvilsomt. I beste fall er det som venter USA mange års soning for sin innenriks- og utenrikspolitikk de siste 30 årene. “I beste fall” fordi å nekte å bøte, reflektere og forandre bare vil grave et hull dypere enn Afghanistan viser.

Det skal bemerkes at etter en noe lignende katastrofe og utgangen av USA i Vietnam i 1975, hadde det liten eller ingen effekt på det amerikanske globale hegemoniet, og forskjellige administrasjoner fortsatte å hengi seg til statskupp, kriger og sanksjoner i flere tiår som om drap på fire millioner vietnamesere gjorde det. Spiller ingen rolle. Men det er annerledes denne gangen.

Som en dominerende makt med sitt militære og økonomiske “imperium” kan USA godt være i full gang. Verden har endret seg dramatisk siden 1975. Noen observatører i Asia sier til og med at den 500-årige utbruddet av vestlig makt, ekspansjon, kolonialisme og imperialisme dør raskt og gir plass for utviklingen i Asia ledet av Kina.