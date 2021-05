Det amerikanske senatet stemmer for å åpne debatten om Kinas teknologiregning

Skrevet av David Shepherdson

WASHINGTON (Reuters) – Det amerikanske senatet stemte mandag 86-11 for å åpne en debatt om et trekk for å autorisere mer enn 110 milliarder dollar i grunnleggende og avansert teknologisk forskning på fem år i møte med konkurransepresset fra Kina.

Infinite Boundary Act vil gi 100 milliarder dollar tillatelse til å investere i utdanningsprogrammer innen sentrale teknologiområder som kommersialisering av forskning og kunstig intelligens (AI) for å investere i grunnleggende og avansert forskning.

Senatdemokratleder Chuck Schumer vil diskutere lovforslaget i en uke eller to fra og med tirsdag.

“Vi kan ha en verden der det kinesiske kommunistpartiet setter regler for veien for 5G, AI og kvanteberegning – eller vi kan sørge for at Amerika kommer dit først,” sa Schumer, “en engangsinvestering i amerikansk vitenskap og amerikansk teknologi.” “

Lovforslaget inkluderer $ 2 milliarder dollar for å øke halvlederproduksjon og forskning for bil- og forsvarssektoren, men et team av senatorer er også i ferd med å legge til 52 milliarder dollar til sjetongene, ifølge et utkast til sammendrag av planen.

Til tross for diskusjoner gjennom helgen, er det ikke nådd noen endelig enighet om sjetongreglene som ble godkjent i sikkerhetsforslaget som ble vedtatt i januar.

Andre regninger relatert til Kina vil trolig bli inkludert i den endelige pakken.

Lovforslaget “vil styrke svake punkter i økonomien vår som halvledere,” sa Schumer.

Det hvite hus støttet mandag en endeløs grenseproposisjon som ville “anerkjenne historiske investeringer i kritisk vitenskap og ingeniørforskning, fra kunstig intelligens til avansert energi … som ville styrke vitenskapelig forskning og teknologikommersialisering i utdanningsinstitusjoner over hele landet.”

Republikanske senator Steve Daines sa denne uken at han vil innføre en endring for å inkludere viktig mineralproduksjon som en del av en ny plan for å hjelpe USA til å forbli globalt konkurransedyktig.

