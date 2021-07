Det amerikanske senatet stemmer for å forby produkter fra Xinjiang, Kina på grunn av misbruk av uigurene உய்குர்கள்

De Det amerikanske senatet Lovgivning ble vedtatt onsdag for å forby import av varer fra Kinas Xinjiang-region, som Washingtons siste forsøk på å straffe Beijing for, ifølge amerikanske tjenestemenn, er folkemord på uigurer og andre muslimske grupper.

Uyghur Compulsory Labor Prevention Act vil skape en “ubestridelig antagelse” om at produkter laget i Xinjiang er laget med tvangsarbeid og derfor forbudt i henhold til 1930-tolloven med mindre de er sertifisert av amerikanske myndigheter.

Hvis den blir vedtatt med konsensus, vil topartshandling skifte byrden av ressurser til importører. Den nåværende regelen forbyr varer hvis det er rimelig bevis for tvangsarbeid.

Regningen må også vedtas av Representantenes hus før den kan sendes til Det hvite hus for at president Joe Biden skal signere loven. Det var ikke umiddelbart klart når det ville skje.

Den republikanske senatoren Marco Rubio, som innførte loven med demokraten Jeff Merkley, oppfordret huset til å handle raskt.

“Vi vil ikke forbli blinde for KKPs forbrytelser mot menneskeheten,” sa Rubio i en uttalelse.

“Ingen amerikanske selskaper skal tjene på disse overgrepene. Ingen amerikansk forbruker bør utilsiktet kjøpe varer fra slavearbeid,” sa Merkley.

Demokratiske og republikanske assistenter sa at de forventer at tiltaket vil få sterk støtte i huset, som godkjente et lignende trekk i fjor.

Denne lovforslaget går utover tiltakene som allerede er tatt for å beskytte amerikanske forsyningskjeder mot rettighetsbrudd. Kina, Inkludert begrensninger på Xinjiang-tomater, bomull og noen solprodukter.

De Biden-administrasjonen Sanksjoner er hevet og en rådgivning utstedt på tirsdag advarte om at virksomheter kan bryte amerikansk lov hvis de til og med var indirekte knyttet til overvåkingsnettverk i Xinjiang.

Rettighetsgrupper, forskere, tidligere innbyggere og noen vestlige lovgivere og tjenestemenn sier at myndighetene i Xinjiang har bidratt til å tvinge en million fanger. உய்குர்கள் Og andre primært muslimske minoriteter siden 2016.