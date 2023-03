Det belgiske videospillmarkedet er verdt 582 millioner euro

Nedgangen er ikke overraskende, siden nedstengninger under pandemien har presset mange mennesker mot videospill. FIFA 23 skiller seg ut som det bestselgende spillet i Belgia, mens GTA V, utgitt for flere år siden, er på tredjeplass bak Call of Duty: Modern Warfare II. Nintendo Switch-konsollen er belgiernes favoritt. Xbox Series X, PlayStation 5, Nintendo Switch Lite og Meta Quest 2 fullførte de fem bestselgende konsollene i Belgia i fjor. Nettsalget fortsetter å vokse, noe som legger press på belgiske virksomheter, men «i Europa er Belgia et av landene som er mest knyttet til fysisk salg,» bemerker David Verbruggen, daglig leder for videospill. Federation Belgium (VGFB), som er en del av paraplyen Belgian Games. «De største mulighetene for spill i Belgia er på studionivå», fortsetter David Verbruggen. «Vi produserer utrolig flinke folk i Belgia, men vi vet det ikke.» (Belga)