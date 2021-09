Det ble funnet røyk i bygningen til Stephens Memorial Hospital i Norge

Stephens minnesykehus i Norge ble evakuert fredag ​​ettermiddag etter at røyk strømmet inn i bygningen. En talsmann for MineHealth som driver sykehuset, sa at brannmenn reagerte på anlegget rundt klokken 14.15. Sykehuset ble tvunget til å evakuere. Fram til fredag ​​kveld lette mannskapene fortsatt etter røykkilden. Sykehuset hadde 21 pasienter. Alle pasientene ble overført til andre steder. Ingen ble skadet. “Vi jobber nå med å åpne legevakten vår, som snart skal åpnes,” sa Timothy Ingram, senior direktør ved Stephens Memorial Hospital. “Da kan vi ta vare på pasienter i samfunnet vårt.” Legevakten har åpnet igjen, ifølge et innlegg på sosiale medier laget av sykehuset fredag ​​kveld. Fødselstjenesten blir fortsatt viderekoblet til andre fasiliteter. Situasjonen forårsaket trafikkforsinkelser rundt sykehuset, og folk ble oppfordret til å unngå området.

Stephens minnesykehus i Norge ble evakuert fredag ​​ettermiddag etter at det ble funnet røyk inne i bygningen. En talsmann for Mainhealth som driver sykehuset sa at brannmenn reagerte på anlegget klokken 14.15. Med stor forsiktighet ble det besluttet å evakuere sykehuset. Fredag ​​kveld lette mannskapene fortsatt etter røykkilden. Sykehuset hadde 21 pasienter. Alle pasientene ble overført til andre steder. To ble behandlet for Covit-19 og ble transportert med foreskrevne sikkerhetsprotokoller, sa tjenestemenn. Ingen ble skadet. Timothy Ingram, seniordirektør ved Stephens Memorial Hospital, sa: "Vi jobber med å åpne legevakten nå. Den må åpnes snart. Så kan vi ta vare på pasienter i samfunnet vårt." Et skritt Sosiale medier Innlegg fra sykehuset fredag ​​kveld, har akuttmottaket åpnet igjen. Fødselstjenesten blir fortsatt viderekoblet til andre fasiliteter. Situasjonen forårsaket trafikkforsinkelser rundt sykehuset, og folk ble oppfordret til å unngå området.