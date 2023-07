Turister i sentrum av Athen ble tilbudt ispinner og frosne måltider av mestere og dyr sammenkrøpet under dyrehagen i Madrid da søreuropeere trosset en hetebølge torsdag, med EUs romfartsorganisasjon som advarte om alvorlige forhold.

Ettersom temperaturene i deler av Middelhavs-Europa forventes å nå 45 grader celsius på fredag ​​og ut i helgen, er det forberedt eller implementert nødtiltak, inkludert personellutskiftninger, mobiltelefonvarsling og intensiverte skogbrannpatruljer i mange land.

I Athen og andre greske byer er arbeidstidene for offentlig sektor og mange virksomheter endret for å unngå middagsvarmen, mens luftkondisjonerte områder har blitt åpnet for publikum.

Høytrykkssystemet som krysser Middelhavet fra Nord-Afrika heter Cerberus, etter den trehodede hunden som voktet portene til underverdenen i gammel gresk mytologi. Den europeiske romfartsorganisasjonen følger etter.

» Italia, Spania, Frankrike, Tyskland og Polen står overfor en stor hetebølge, med temperaturer som forventes å nå 48 grader Celsius på øyene Sicilia og Sardinia. »Selskapet advarte torsdag.

I Arktis ble det registrert en temperatur på 28,8 grader celsius ved Slednes Fyre, på Norges nordspiss, opplyste norske meteorologer torsdag. Dette tallet overgår den forrige rekorden som ble satt i juli 1964 da termometeret nådde 27,6 grader Celsius.

FNs meteorologiske verdensorganisasjon sa mandag at de globale temperaturene i begynnelsen av juli var de varmeste som er registrert.

Dyrepassere stappet pandaer og bjørner med vannmelonispinner, frosne sardiner og bøtter med frossent kjøtt.

I Italia minner TV-innbyggere byboerne på å ta vare på kjæledyrene sine og besøke eldre foreldre regelmessig.

Myndighetene ventet på en obduksjon av en 44 år gammel veiarbeider som døde på sykehus etter å ha kollapset nær Milano.

Stormene i natt rykket opp trær i den italienske regionen som grenser til Slovenia og Østerrike, mens hagl på størrelse med baseball pisket daler nær Bergamo i Lombardia.

Regnet ga Kroatia litt pusterom, men evakueringsordre ble gitt i mange områder da skogbranner spredte seg langs landets kyst.

I Nord-Makedonia økte varmt vær nødoppfordringene til helsehjelp, mens innbyggere i det landlåste Kosovo strømmet til en menneskeskapt strand nær hovedstaden Pristina.

Myndighetene på Kypros har oppfordret innbyggere på Middelhavsøya til å unngå skogkledde områder hvor skogbranner kan starte ved et uhell, mens nødetatene i nabolandet Tyrkia også kjempet mot samtidige branner og flom.

Flom krever tre menneskeliv på den nordlige Svartehavskysten I Milas-regionen i landets sørvest slapp 26 fly og helikoptre vann og hjalp 600 brannmenn med å kontrollere skogbrannen.

«Mens den ene siden av landet har varme og brann, har den andre siden flom og flom,» sa viselandbruksminister Weisel Tiryaki torsdag. I likhet med resten av verden står landet vårt overfor klimaendringer. »