“Det ble spilt på sekunder”

Ikke alle helter bruker kappe. I byen Saint-Brieuc i Bretagne, klokken 05.30, under regnet, viste en politimann stort mot til å hjelpe en ung kvinne som var i ferd med å hoppe ut av veien. Da den unge kvinnen krøllet seg sammen i sikkerhetsnettet, i en høyde av 70 m over bakken på Gouët Viaduct-nivå, bestemte politimannen seg for å gripe inn. Han klatret inn i nettet ubeskyttet, ubeskyttet. “Jeg satte den ene foten på nettet og den andre på brystningen. Jeg prøvde å snakke med henne og beroliget henne, men hun svarte ikke“, sa han til avisen Bretton Telegraf.

I mellomtiden rakk brannvesenet å komme til stedet. Etter hvert som den unge kvinnen trakk seg lenger og lenger tilbake, sluttet en brannmann knyttet til lastebilen hennes seg til politiet i sikkerhetsnettet, som vanligvis er gitt for å forhindre at potensielle gjenstander falt fra vinduene på biler. Tåler ikke vekten av tre personer.

“Hun begynte å danse. Faktisk spilte det ut i løpet av sekunder. Det var bare ett syn med brannmannen. Vi kastet den på henne. Hun var fast, hun hang i nettet, men vi var også faste. Og jeg vil ikke gi opp“, forklarer politimannen.”Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med henne. Men hun var på min datters alder, så jeg hadde ingenting, ingen tau, ingenting, men jeg tenkte ikke engang et sekund“.

Utenfor livsfare ble 23-åringen kjørt til sykehus av brannvesenet.