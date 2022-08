«Det ble tatt ut av kontekst»: Prinsesse Delphine ryker etter intervju med det britiske magasinet

Dårlig overraskelse for prinsesse Delphine. Han ga sitt første intervju til et engelsk magasin… men det gikk ikke bra. Det ble fremhevet av våre kolleger i SudPresse. Alberts datter forventet ikke nedfallet fra artikkelen publisert i neste utgave i det britiske magasinet «Duller».

Hvis SudPresse ikke kan lese artikkelen, kan «Daily Mail» få tilgang til den. Den mest anerkjente avisen hevder at «Duller» tok en setning fra Delphine ut av kontekst. «Prinsesse Delphine, den romantiske datteren til Belgias kong Albert II, sier at publikum nå «sammenligner henne med prinsesse Diana» etter at hun vendte seg mot ham under en juridisk kamp for å bli anerkjent som kongens datter.Kan du lese «Daily Mail»-spaltene?

På sin Facebook-side uttrykte Delphine beklagelse over at ordene hennes hadde blitt feilaktig framstilt. «Det er tatt ut av kontekst. Jeg ville aldri sammenlignet meg med prinsesse Diana, som jeg beundrer stort. Vi har veldig forskjellige historier. Jeg blir absolutt ikke kalt «Hjerternes prinsesse» som pressen sier nå.«, hun skriver.