Det blir en gigantisk skjerm på Grand-Place i Bryn-l'Alleud denne lørdagskvelden for å støtte Helena i Stjerneakademiets semifinale.

Kommunen bestemte seg for å ta affære og organiserte som et hastespørsmål en gjensending av lørdagskveldsshowet live og på en gigantisk skjerm. «Vi er så stolte av denne unge damen som aldri tok noen sangtimer og har dette talentet!»The Old Lady of Culture viser til Chantal Versmissen-Chloe.

Det er bedre å holde et støttemøte i byen der kandidaten bor. Alt dette måtte settes sammen på noen få dager. Det var ikke lett: mellom de allerede okkuperte rommene, de tekniske problemene med anmeldelsen og tjenesteleverandørene som fant ut av det, var telefonene for varme til at publikum kunne finne seg selv foran en enkel skjerm uten noe annet. …

«En av vanskelighetene er å estimere hvem publikum erOrdfører Vincent lar Scornow slippe. Over eller undervurdere antall supportere er ikke som en fotballkamp slik vi kjenner den. Her har vi holdt sikkerhetsmøter, men vi beveger oss ut i det ukjente.

Til slutt vil en gigantisk skjerm bli installert på Grand-Place. Kommunen har invitert en ekstern tjenesteleverandør til å få inn en 8 kvadratmeter stor skjerm. Fans bør kle seg varmt på lørdag for å følge sendingen, som starter klokken 21:15, så den vil bli holdt utendørs. Lokalradio Émotion vil allerede sørge for storplassen før kvelden, en eller to foodtrucks vil være der for å sikre distribusjon, og en kafé vil også ha stand.

Medlemmer av Helenas familie forventes å delta på lørdag kveld, men ikke moren hennes, som er i Paris for å delta på arrangementet. På lørdag er planene allerede i gang for å sette systemet sammen igjen med noen flere overraskelser neste helg hvis Brainoise kvalifiserer seg til finalen i showet.

Fra glitter til provinsråd…

Helenas tur ble også diskutert under Aktuelle spørsmål i fylkestinget denne torsdagskvelden. Lawrence Smet (PS) understreket faktisk den uvanlige karakteren til denne ruten og det positive bildet Brinoise gir Vallon-Brabant. Derfor spurte sosialistrådmannen om provinsen ønsker å støtte ham, slik Bryn-l'Alleud kommune gjør, ved å oppmuntre gjennom sosiale nettverk alle som kan stemme på ham lørdag kveld.

Ettersom reglene for programmet tilsier at bare de på fransk territorium og med et fransk telefonnummer kan stemme, kan de. Han foreslo også at Brynoise-koret skulle foreslås i kategorien «Ungdom» for neste presentasjon av Orkideer fra Vallonsk Brabant. Man lurer på om hun, når hun kommer tilbake fra Paris, kan bli invitert til provinsskolene også, for å overføre direkte til elevene de vakre verdiene som inspirerer henne.

I sitt svar ønsket Tanguy Stuckens, president for Provincial College, et spørsmål velkommen «Ingenting useriøst og verdig til å sette glans i et provinsråd som trenger det nå og da». Han sa også at han var stolt over å se en liten svart gul rød cocorico i en fransk utstilling der Helena stilte ut seg selv. «skinnende»Og berører publikums hjerter med sin pålitelighet, sin beskjedenhet og sin pliktfølelse.

«Vi vil åpenbart støtte henne og vil legge ut en oppmuntrende melding i morgen på våre sosiale nettverk for å ønske henne all suksess hun fortjener.Tangui Stuckens påpekte. Vi vil også sende inn nominasjonen hans til Orchids 2024-juryen.»