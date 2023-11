Det blir enklere å sende meldinger fra iPhone til Android-telefoner

Apple vil forenkle utvekslingen av tekstmeldinger mellom iPhones og enheter som kjører Googles Android-operativsystem. Dette betyr at iPhone-brukere snart også vil kunne sende SMS-meldinger til sine Android-kontakter over en Wi-Fi-tilkobling og ikke bare over mobilnettverk.

Større fleksibilitet ved sending av meldinger fra en iPhone vil være mulig takket være det faktum at Apple endelig fortjener å støtte RCS-standarden (Rich Communication Services). Google har oppfordret Apple til å gjøre dette i årevis, inkludert gjennom nettstedet GetTheMessagemen Apple-merket har så langt ikke ønsket å avvike fra sin egen iMessage-teknologi.

«Bedre interoperabilitet»

Men Apple endrer nå mening om dette problemet. En talsperson for selskapet sa til nettstedene TechRadar og 9to5Mac at støtte for RCS Universal Profile forventes en gang i 2024. «Vi tror RCS vil gi bedre interoperabilitet sammenlignet med SMS eller MMS. Dette vil komme i tillegg til iMessage , som vi tror fortsatt er den beste og sikreste meldingsopplevelsen for Apple-brukere.

Ved å legge til RCS til iPhone, vil Apple- og Android-brukere snart kunne kommunisere med hverandre mye mer sømløst. På denne måten vil begge parter motta en lesekvittering og vil snart også kunne se når den andre parten skriver. En ekstra fordel med RCS er at denne teknologien bedre kan håndtere bilder, videoer og lydopptak med høyere oppløsninger, så vel som større filer totalt sett.

Det er uklart hvorfor Apple plutselig bestemte seg for å integrere RCS. Dette kan skyldes at flere myndigheter og regulatorer gransker selskapet, delvis fordi tjenester som App Store og iMessage gir svært lite rom for alternativer. Denne beslutningen kan derfor sees på som et tegn på velvilje for å forbedre kompatibiliteten med andre produkter på markedet.