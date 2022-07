Det blir ikke annet enn seks sjanser til å hente den gule trøya til Wood Van Airt!

Som i fjor tilbyr Division of Tour 2022 et halvt dusin muligheter etter Wout van Aert, men tar også den gule trøya.

Først i starttidsprøven i København (13,2 km) må vinneren være løpets første leder. Bak Filippo Khanna vil den belgiske spilleren være mest favoritt.

Men de neste fem nivåene på rad kan alle se på ham og smile, og hvis han henger etter klokken vil de gi ham en sjanse til å endre bølger. De første tre 10, 6 og 4 sekundene lar deg tjene bonuser (unntatt to ganger) med bonuser tildelt på slutten av alle nivåer. På fem nivåer, med gjennomsnittlige resultater (for ham), kan Van Airt fange omtrent femten sekunder, på høy rekkevidde kan han doble denne bonusen. Siden den grønne trøya er hovedmålet hans, vil Jumbo-Wisma-rytteren være med i alle spurter.

I 2022 deltok Van Airt i 22 løp og vant 14 pallplasser, inkludert fem seire. I Paris-Nice fullførte han åtte ganger, tre ganger den første og fire ganger i Duffin.

Van der Boyle har lignende ideer.

Selv om han blir nummer fire hver dag, vil han kunne ta av seg den gule trøya i løpet av de neste dagene ved å bruke de racingbevegelsene han forventer. Men pass på, belgieren kan falle i fellene som er skjult av disse første trinnene eller bli offer for et medoffer (for eksempel Rocklik eller Wingguard hvis de blir tvunget til å hjelpe). For det andre, denne lørdagen, ved å krysse den uavbruttede Storebæltsbroen over Østersjøen opp i luften, neste onsdag, neste onsdag, kan inskripsjonene forårsake hull og brudd.

Det er veldig enkelt: Belgieren, den mest komplette rytteren på det nåværende Peloton, kan vinne hver dag til slutten i Longvi. Som ekspert på soloinnsats (under fase 1) eller i brostein (5. i Arenberg), puncher (i 4. og 6. trinn forventes det også hull i Kalas og Longvi) som Sprinter (2. og 3. dag av de to siste dagene av den danske Grand Depart).

En kort dag, en mekanisk hendelse eller en pause i Ploton innrømmet tid, ville imidlertid ødelegge alt hans håp. Det var for 12 måneder siden. Vi ga allerede Antwerpen-mesteren sjansen til å vinne et halvt dusin ganger ved starten av turen, deretter i Laval-tidsforsøket i Storbritannia og deretter mot Alpene. Van Airt vant til slutt Ventox-etappen midt i turen.

Til slutt, denne strategien, trippelsykkelkryss-verdensmesteren forestilte seg ikke bare det. Spesielt Mathieu van der Poel, som vant den gule trøya for andre dag på en uke, drømmer om å gjenskape suksessen fra fjoråret i dagene som kommer.

Han gikk ikke langt i 2019 og i fjor

For sin turneringsdebut og så igjen i 2021 klarte ikke Van Ert å hente trøya.

I 2019, for sin debut på Grande Book, ble Wood van Airt forhindret fra å løpe fort av et felles fall på mer enn en kilometer fra linjen. Sekstende på scenen vant lagkameraten Mike Tunisen, så sammenlagt endte han på 14. plass i lagtempoen, som han fløy med lagkameratene dagen etter. Men han var ti sekunder bak den gule trøya.

Fra og med den beste unge rytterens hvite trøye, kan Van Airt ha vært i forkant av klassifiseringen i Épernay dagen etter, da han gikk i bakkene til champagnevinmarkene. Men Julian Alabilips vellykkede angrep brant gresset for føttene hans, og hvis han ble nummer to på rangeringen, ville han nå vært 20 sekunder bak franskmannen. Så som 14-åring var det bare Peter Sagan som var i stand til å bli nummer to i Golmar, noe som droppet ham.

Dagen etter, i Vosges, ga Antwerpen-mannen imidlertid opp drømmen om å vinne Golden Tonic, nesten et kvarter for sent å nå toppen av Super Blanche des Belles. Dylan Tunes Vinnende kvinner.

Betennelse i tarmen etter covit

Året etter ga ikke touren, som ble utsatt til slutten av sommeren, mulighet for Van Airt til å bruke den gule trøya, som Alexander Christoph vant da han ble sittende fast i spurten i første runde. En skøytebane ved voldsomme stormer. Fra den andre dagen ble saken avsluttet og belgiske Primos Roklik var i tjeneste for Dodge Boker, som skulle bli styrtet innen 24 timer etter slutten av turen.

Mannen som bar den belgiske mesteren tricolor trøyen i fjor kom svært nær sykkeltrøya med verdensmesteren i regnbuen. I hvert fall på papiret. Som i år var Ryder fra Hendell garantert å ha et halvt dusin vinnersjanser i Bretagne og den lengste kryssingen fra Frankrike til Alpene. Forsinket på grunn av kirurgi for inflammatorisk tarmsykdom, nærmet Van Airt seg ikke 100 % på turneen, men hver dag henvendte han seg til lederen av den generelle klassifiseringen til vennen Matthew van der Boyle. Mot Le Creusot la de to nesten ut på en tur, før de lagret Pokmons UAE-møbler. Men da de ankom Alpene, etter en god ukes løp, klarte ikke belgieren å fange nederlenderen som først hadde latt dem gå til Col de Rome da Van Airt hang sammen i lang tid. Pokக்கmons konspirasjon mot Le Grand Bornand, selv tjuefire timer senere, forhindret ham i å innse gleden han endelig ville lære i år.

Dagen etter, mot Tignes, falt han sikkert i kø.