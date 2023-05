Det blir ingen bilutstilling i 2024

JegStyret for Federation of Belgium and Luxembourg Automobiles and Motorcycles (FEBIAC) møttes fredag ​​26. mai 2023. «Styret i Febiac har besluttet å ikke arrangere et fysisk show neste år. La Febiac har alltid hatt som mål å gi besøkende en kvalitativ og representativ opplevelse. Betingelsene er ikke oppfylt, styret konkluderte med at det ikke er tilrådelig å fortsette driften for 2024», kan vi lese i deres pressemelding.

Som svar på et spørsmål fra Le Soir spesifiserte Vibiac: «For at utstillingen skal kunne arrangeres, må tre betingelser være oppfylt. Helsemessige forhold må tillate dette, og det må være interesse fra besøkende og interesse fra utstillere. I lys av suksess som møtte publikum under forrige utgave, Med mer enn 270 000 besøkende er problemet derfor interessenivået til enkelte merker – vel vitende om at vi ikke ønsker å organisere tilbudet, gir de ikke tilstrekkelig representasjon av markedet. » Er dette slutten på bilutstillingen? «Det er for tidlig å si, vi får se resten. Men det er klart at neste utgivelse er kansellert. Det er selvsagt en stor skuffelse,» sier Vibiak.