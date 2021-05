Det brasilianske selskapet Petrobras åpner igjen for å by på ressurser i Golfinho oljefelt

Et bilde av logoen til det statseide brasilianske oljeselskapet, Petrobras, ved hovedkvarteret i Rio de Janeiro, Brasil, 16. oktober 2019. (Reuters) / Sergio Moraes / File Photo

To kilder fortalte Reuters denne uken at det brasilianske statlige oljeselskapet Petrobras har gjenåpnet bud for sin gruppe av offshore oljefelt i Golfinho, etter at råprisene har steget de siste månedene.

Golfinho er en av dusinvis av gamle produksjonsmidler som Petroleo Brasileiro SA (PETR4.SA), som selskapet er offisielt kjent, selger for å redusere gjeld og øke fokuset på en frodig dypvannsformasjon kalt “pre-salt”.

Frasalgsstrategien var i tvil etter at tidligere administrerende direktør Roberto Castillo Branco ble erstattet i april av Joachim Silva e Luna, en pensjonert hærgeneral. Luna antydet at han har til hensikt å forfølge aspekter av Petrobras nåværende strategi, men har ikke avslørt mye om potensielle endringer. Les mer

Imidlertid var det få rapporter om forsinkelser fra potensielle kjøpere av Petrobras-eiendeler. Fredag ​​kunngjorde selskapet at det presser på med salget av to store rørledningsenheter.

Petrobras hadde tidligere inngått bilaterale forhandlinger med DBO Energy, et lokalt olje- og gasselskap som ble opprettet av norske og brasilianske ledere, for å selge Golfinho, etter at DBO kom med det høyeste budet i en åpen budrunde, rapporterte Reuters i januar.

Kildene, som ba om anonymitet for å diskutere konfidensialiteten, sa at disse samtalene ikke resulterte i en endelig avtale, og Petrobras vil godta en ny runde med tilbud fra de berørte partene i slutten av mai.

Kildene sa at DPO sannsynligvis vil gi et nytt tilbud, og at det norske selskapet BWEE.OL også er i gang med forskning. Kildene la til at det sektorfokuserte private equity-selskapet Seacrest Capital hadde uttrykt interesse for Golfinho de siste rundene, selv om dets posisjon i forrige runde var uklar.

Petrobras og DPO nektet å kommentere. BW og Seacrest svarte ikke på forespørsler om kommentarer.

I den nye budrunden, sa kildene, avslører Petrobras tidligere utilgjengelig produksjonsinformasjon fra en boring boret i 2020.

Konsernet produserte 14 900 fat olje og kondensater per dag, ifølge anbudsdokumenter for 2020, til tross for en nedgang i produksjonen.

