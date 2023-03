Det eldste sporet etter et meteorittnedslag på jorden er oppdaget!

I løpet av jordens tidligste øyeblikk hadde ikke solsystemet fullført dannelsen, og meteorittnedslag var, avhengig av tidspunktet, mye mer vanlig enn de er i dag. Forskere prøver å finne disse sporene etter eldgamle påvirkninger: en vanskelig oppgave, fordi erosjon og platetektonikk har overvunnet de fleste kratere og andre geologiske registreringer.

Foreløpig er den eldste bevarte virkningen 2,23 milliarder år gammel og ligger i Vest-Australia. Men resultatene presentert i 54min måne- og planetarisk vitenskapskonferanse presse tilbake den alderen, ved å bruke en annen forskningsmetode som fokuserer på utstøtingslag.

«Det er to grupper av bergarter relatert til påvirkningersa Chris Yakymchuk levende vitenskapgeolog fra University of Waterloo i Canada. Den første gruppen er der det fortsatt er et bevart nedslagskrater: den eldste kjente er den 2,23 milliarder år gamle Yarrabubba-strukturen i Vest-Australia. Den andre gruppen er hvor vi har bergartsfragmenter og mineraler som ble skapt av et slag, som ble kastet ut fra nedslagskrateret og nå er i bergartene.»

Kuler som indikerer en påvirkning fra 3,48 milliarder år siden

Det var i kuler som ble oppdaget i 2019 i vulkanske bergarter fra Pibara-kratonet i Australia at forskerne gjorde sin oppdagelse. De ble senere datert til 3,48 milliarder år gamle takket være deres uvanlige isotopiske sammensetning. De inneholdt også bittesmå bobler, tilsvarende sprut av smeltet stein etter et meteorittnedslag! Forskere har kommet til konklusjonen om en utenomjordisk opprinnelse, spesielt takket være tilstedeværelsen av platina eller iridium i større mengder enn på jorden.

Så langt er de eldste kulene av denne typen for 3,47 milliarder år siden, også fra Pibara-kratonet. Verifikasjonene mangler imidlertid, som bør komme snart. «Denne nye forskningen dokumenterer utkast i litt eldre bergarter, som er 3,48 milliarder år gamle, omtrent 10 millioner år eldre enn før.konkluderte Chris Yakymchuk. Resultatene virker robuste, men tilgang til hele datasettet vil være nødvendig for å bekrefte deres betydning.»