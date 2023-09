Det eneste belgiske universitetet i Times Higher Education Topp 100

Oxford University topper rangeringen, etterfulgt av Stanford og Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Den tjuende utgaven av rangeringen inkluderer 1 904 universiteter fra 108 land og regioner.

Listen er basert på atten indikatorer knyttet til undervisning, forskning, kunnskapsoverføring og internasjonalisering.

Dominans av amerikanske universiteter

I tillegg til Stanford og MIT, er syv amerikanske universiteter på topp ti på rangeringen, Harvard (4.), Princeton (6.), California Institute of Technology (7.), University of California at Berkeley (9.) og Yale (10.) . I tillegg er 56 amerikanske universiteter på topp to hundre og 169 på den fullstendige listen.

Storbritannia har tre universiteter på topp ti. Universitetet i Oxford har tatt førsteplassen for åttende år på rad. University of Cambridge ble nummer fem og Imperial College London på åttende plass. 104 universiteter i landet er rangert.

belgiske universiteter

Vårt land vises bare én gang på topp 100 med KU Leuven. Universitetet i Gent er rangert på 115. plass, etterfulgt av UAntwerpen (161.) og det katolske universitetet i Louvain de Louvain-la-Neuve (168.). ULB og VUB er rangert mellom 201. og 250., Universitetet i Liège mellom 301. og 350., UHasselt mellom 351. og 400., Universitetet i Mons mellom 501. og 600., og Universitetet i Namur mellom 8001.