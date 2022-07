Det eneste stedet hvor prisen ikke har steget nevneverdig: Velkommen til det 27-etasjes mirakelbygget der vi «betaler strøm fra 2020 til 2023»

I 2019 var en kilowatt-time 18 cent. Den er nå på minimum 30 cent, noen ganger mye mer (opptil 45 cent inkludert skatter). I løpet av tre år eksploderte strømprisen. Bortsett fra her: i denne bygningen i Brussel.

Ufølsom for utbruddet har prisen ikke endret seg siden 1. januar, og vil ikke endres før tidligst i april 2023. Siden vinteren og i ytterligere ni måneder har en kilowatt-time ligget – og vil forbli – på 25 øre, uavhengig av inflasjon og markedspriser. Og enda mindre om natten og i helgene: 22 øre.

Og når de nye prisene settes neste år, vil de bli fastsatt av de deltakende eierne selv, på en generalforsamling.

Vi fant denne mirakelbygningen på 27 og 27a rue Marius Renard, i Anderlecht. 27 etasjer, 351 leiligheter, bra for tusen beboere, der prosjektet har vært gjennomført siden i fjor.

Et unikt prosjekt for tiden i Belgia: består av kombinasjonen av tre teknologier for egenproduksjon av grønn elektrisitet, hvorav den ene ble utviklet i Gosselies av et datterselskap av produsenten av lette fly Sonaca. forklaringer.

1. I fyrrommet har bygget installert et såkalt kraftvarmeaggregat som produserer, med gass, varme og elektrisitet. Konvensjonelle kjeler produserer varme. Her produserer systemet, kalt en co-generator, også strøm: 1,2 gigawattimer per år. 20 prosent av denne elektrisiteten brukes gratis til å drive felles bygningsanlegg som lys, heiser, garasjeporter, etc. Dette er den første prosessen.

2. Byggearealet er på 7000 kvadratmeter, hvor det skal installeres 202 solcellepaneler. Valget falt på siste generasjon paneler, en modell designet for å produsere strøm selv om en del av panelet ikke er solfylt. Det er anslått at 202 solcelleanlegg vil produsere ytterligere 50 000 kWh årlig. Dette er den andre prosessen.

3. Den tredje er vinden som blåser. Gjennom datterselskapet Renowind har Sonaca utviklet en maskin som har sitt globale patent. Maskinen er plassert i en 1m 80 x 2m 50 boks, er følsom for det minste pust, og er utstyrt med en rotor drevet av stigende vind som stiger 113 m fra byggets vestfasade, den beste utsikten. Prototypen ble installert i løpet av vinteren. Det gir full tilfredsstillelse. Bygningene bestemte seg for å bestille 24 av dem som skal produsere ca 45.000 kWh.

«Og alt dette koster ingenting for sameierne så mye som hver av de nye investeringene finansieres av inntektene fra de tidligere investeringene: gjennom kraftvarmeproduksjonen som har vært i drift siden 2018, fra inntektene fra kraften og elektrisiteten. Det ble egenprodusert av bygningen og videresolgt til beboere som ble med i prosjektet «.

Dette paret bor i 18. etasje. Mellom januar og mai 2022 forbrukte den 861 kWh. 82% av denne elektrisiteten, eller 708 kilowattimer, ble levert til henne i egenprodusert av bygningen, som fakturerte henne med 25 cent – i stedet for de høyere prisene som kreves av leverandørene, til markedspriser.

Prosjektet ledes av tillitsmannsselskapet Managem, som forvalter bygget. Regissøren, Vincent Spruit, er entusiastisk. «Vi driver rundt tjue boenheter som til sammen produserer omtrent 1 megawatt grønn energi hver time. I mellomtiden produserer atomkraftverket Doel 1 433. Gjør regnestykket: På skalaen til Brussel-regionen kan vi ganske enkelt få kraften til en atomreaktor, hvis alle fokuserer på det.

«Her går ikke inntektene i lommene til leverandørene»

Dette er nå mulig, fortsetter Vincent Spruit, takket være det nye europeiske direktivet 2019/944 som ble kopiert hos oss nylig, 17. mars 2022. «Europa ønsket å gjøre forbrukeren aktiv i energiomstillingen. Og det er det vi oppnår gjennom denne bygningen. Inntektene reinvesteres direkte i felles eierskap i stedet for å gå i lommene til leverandørene.. «

Mr. Spruit ser allerede mer. I hans beregninger kan byggets egenproduserte grønne energi overstige tomtens forbruksbehov. Ikke bare vil bygningen bli selvforsynt, men overskuddet, i stedet for å bli sprøytet inn i nettet, vil bli videresolgt i en sosial rolle, til under markedspris, til skoler, bassenger og lokalsamfunn.

Vi snakket om det i fjor (DH 17.11.21. Det skjer veldig konkret. Vincent Spruit arrangerer ofte sporadiske feltbesøk. La oss legge til at dersom prosjektet ikke pålegges beboere, leietakere eller leilighetseiere, vil det bli mer og mer overholdt: ved siste opptelling, 138 av 351 husstander. Til slutt er det verdt å merke seg at det ikke er nødvendig å ha en så høy bygning.