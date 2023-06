«Det er absolutt galskap»: Mann brenner koranen på politisanksjonert demonstrasjon i Sverige

En mann brente sider av Koranen utenfor Stockholms største moske i en «mobbe» sanksjonert av svensk politi onsdag, den første dagen av den muslimske høytiden Eid al-Adha. AFP-journalister bemerket at hendelsen fant sted fredelig og fredelig under politiets våkent øye.

Rundt 100 tilskuere og journalister samlet seg for å se brenningen organisert av Salwan Momika, en 37 år gammel iraker som flyktet fra landet sitt for Sverige. Kledd i brune chinos og lys skjorte trampet han på Koranen flere ganger, skled svinekjøtt i den og brente noen sider, sa AFP-journalister på stedet. «Det er sprøtt, det er helt sprøtt, det er bare hat som gjemmer seg bak begrepene demokrati og frihet,» svarte Noah Omran, en 32 år gammel artist som kom for å se scenen. Tidligere har politiet kunngjort at de ville godkjenne «samlingen» da «sikkerhetsrisikoen» som er involvert i å brenne Koranen «ikke var uoverkommelige».

Salwan Momika, arrangøren av bokbrenningen, sa i sin forespørsel om forhåndsgodkjenning at han ønsket å «uttrykke (sin) mening om Koranen.» «Jeg vil rive opp Koranen og brenne den,» skrev han. I februar har Mr. Momika hadde kommet med en lignende forespørsel, som ble avvist av politiet. «mål» Saken er følsom i Sverige: En koran-brennende demonstrasjon foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm i januar gjorde Tyrkia sint, og blokkerte det skandinaviske landets kandidatur til NATO.

Arrangementet ble arrangert av den svensk-danske høyreekstreme aktivisten Rasmus Balutan, dømt for rasistiske utsagn, og utløste forargelse fra den muslimske verden og oppfordringer til demonstrasjoner og boikott av svenske produksjoner. READ Det brasilianske gruveselskapet samtykker i å betale 7 milliarder dollar for sammenbruddet som drepte 272 mennesker Brasil Ifølge en artikkel i det svenske avisen Aftonbladet datert 5. april, har Mr. Momika lovet at hans intensjon ikke var å gjøre det vanskelig for Sverige å bli med i Atlanterhavsalliansen. – Jeg vil ikke skade dette landet som tok imot meg og beskyttet min verdighet, sa han til avisen, og la merke til at målet hans var å se Koranen forbudt i Sverige. To lignende møter 6. og 9. februar – Mr. Et av Momikas initiativ – å se kopier av islams hellige bok brenne – ble avvist av Stockholm-politiet, som risikerte offentlig uorden.