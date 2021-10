“Det er aldri bedre å starte et løp med en hevnfølelse”

Når Det kraftige fallet i august 2020 Er fortsatt i alle minner. Remco Evenpol Vil komme tilbake Veier Lombardietårnet Denne lørdagen! Han var sliten på pressekonferansen dagen etter Hans bestemte seier mot Copa Bernaco, Men er stille når det gjelder italiensk racing.

“Jeg var veldig sliten etter løpet på mandag og forholdene var så dårlige at det krevde mye energi. Nå er det viktig å prøve å komme seg så mye som mulig. Men det er alltid godt å føle at du har gode ben før du takler et stort mål. Vi så at vi alle var i god form på laget, og vi er sikre på at vi ikke kan vente til lørdag!“

Hvis alle på laget er i god form, hvem blir leder på Lombardia -turen? “Dette er vanskelig å si, for vi vet at det blir et tøft løp. Vi har alle gode ben og vi må alle være ærlige. Hvis en av oss ikke har virkelig gode ben, burde han si det. Det gjelder Julian når han ser hva han kan gjøre i verden […] Men la oss se i løpet“.

Tror han at han har noe å bevise etter å ha kollidert i det samme løpet i fjor da han var best i begynnelsen? “Hvis jeg tar starten på løpet for å bevise noe, vil jeg tape. Jeg er glad jeg kunne delta. Men mange syklister er veldig sterke og veldig motiverte. Vi må gjøre det riktige på lørdag og se hva som skjer. Men å starte et løp med en hevnfølelse er aldri det beste. “

Etter det katastrofale fallet til Remco Evangelical, falt kritikere på arrangørene, mange fordømte broen som Belgia hadde falt i for farlig, og krevde beskyttelse: “Jeg hadde ikke tid til å snakke med arrangørene om dette, og jeg fokuserte mer på revurderingen og comebacket mitt. Men jeg håper noe har blitt gjort eller vil bli gjort, kanskje Philip Gilbert (red. Anm. Nylig valgt til UCI Athletics Commission) Et ord kan gli i denne retningen. Han kjenner også dette løpet godt, og han kan utvilsomt riste opp ting. Hvis læreplanen er veldig sikker og arrangørene har gjort det riktige, la oss se i år.. “