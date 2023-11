Det er alvorlig: Timothée Castagne forteller om debatten sin med Thibaut Courtois etter armbåndskandalen

Timothée Castagne gjemte seg ikke. Allerede i oktober overrasket den belgiske forsvarsspilleren alle med å kritisere Thibaut Courtois, og mente at han måtte forklare seg for resten av laget hvis han ville tilbake til utvelgelsen etter sin tidlige exit. La oss huske at keeperen nektet å spille i en kamp etter å ha fått vite at han ikke ville være kaptein.

Les mer Timothee Castagnes utrolige tilståelse: Red Devils nær stor overgang til Juventus

På spørsmål fra Emiliano Bonficli bekreftet høyrebacken at intervjuet egentlig ikke hadde moret lagkameraten hans. Men begge snakket med hverandre. «Jeg snakket med ham, men det er ikke rett tid.»Han samtykket rolig. «Det var ikke riktig tidspunkt. Det ble tatt ut av kontekst. Han var ikke særlig fornøyd, og vi snakket om det etterpå, og det er greit. Men når du ser slike setninger, er det sant at du kommer ut av intervjuet. , han skulle ikke vært veldig glad, og vi snakket rolig om det, alt gikk bra»Han fortsatte.

For Castagne er ambisjonen å få ham til EM. Fordi Thibaut Courtois er viktig. «Med Courtois eller ikke, det er forskjell, så vi vil ha ham med oss. Men nok av det jeg sa i forrige møte. Jeg tror det vil løses med treneren og vi vil alle snakke om det sammen, men nå er ikke tiden for å snakke om det., konkluderte vergen. Og for ikke å legge til, Courtois sliter med å komme tilbake fra et avrevet leddbånd i kneet.