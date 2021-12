Det er bekreftet at den inneholder Snapdragon 8 Gen 1 – Frontroid

Tilstedeværelsen av Xiaomi 12 ble bekreftet av Xiaomi under Snapdragon Technology Summit. Med dette har Xiaomi bekreftet at det neste flaggskipet vil være kompatibelt med Snapdragon 8 Gen 1.

For første gang, Xiaomi Når vi snakker om den neste primæren, den Xiaomi 12. På Snapdragon Tech Summit viste den frem Qualcomms nye premium SoC. Snapdragon 8 Generelt1, Xiaomi grunnlegger og administrerende direktør Lei Jun har bekreftet eksistensen av smarttelefonen.

Han bekreftet også at Xiaomi 12 vil være blant de første smarttelefonene utstyrt med Qualcomms nye SoC.

Montering av Xiaomi 12 i bilder

For denne anledningen har Xiaomi delt en kort video der vi kan se sammenstillingen av SoC inne i smarttelefonen.

Dessverre har ingen kunngjøring eller utgivelsesdato for enheten blitt annonsert. Vi lover å være ute på kort sikt. En første Kunngjøringen ventes i Kina i desember. Ifølge noen rykter kan det være før 12. desember.

En del av et kjent teknisk papir

Ettersom navnet nå er bekreftet av merket, kan det nå skrives at Xiaomi 12 blir Xiaomis første premium-smarttelefon. Slipp Mi i navnet hans.

Offisielliseringen av SoC lar oss lære litt mer om det tekniske papiret. Så vi vet at Xiaomi 12 vil dra nytte av Kryo CPU med maksimal klokkefrekvens på 2,995 GHz. Vi vet også at den vil være utstyrt med det nye Snapdragon X65-modemet og hastigheten på 10 Gigabit med 5G. Vi tror kanskje at mange av de nye funksjonene som er lovet av den nye SoC, spesielt de som tilbys av AI, vil være fine. Og vel, spillet er bra.

Vi ser alltid på kameraet på kameraet som et eksempel, som lar deg åpne ansiktet ditt selv når smarttelefonen er låst eller til og med et ansikt som klemmer, som vil analysere en tekst og gi deg en kort oversikt før du leser den.

