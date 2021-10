«EU snakker til oss, behandler oss som fiender med stolper», sa han da han begynte en demonstrasjon foran en mengde sympatisører samlet under en nasjonal høytid til minne om Ungarns opprør mot Sovjetunionen. 1956.

“Brussel er godt å forstå at selv kommunistene ikke har klart å få oss. Det er bra at vi unngår David Goliat,” la han til, og viste sin støtte til Warszawa i konflikten om uavhengigheten til rettsvesenet og den primære opposisjonen til Brussel. . Europeisk lov.

Flere titusenvis av mennesker marsjerte og marsjerte tidligere på gatene i hovedstaden. Blant dem som deltok i marsjen kom noen fra Polen og viftet med polske flagg, og til og med til ett, et skilt som proklamerte «Brussel = diktatur».

Den 58 år gamle suverene lederen, som har vært ved makten fra 1998 til 2002 og siden 2010, vant en stor utfordring forrige uke med Peter Markey-J (49), provinsordføreren og vinneren av primærvalgene. Anti-søndag.

I motsetning til Victor Orban spår eksperter en veldig nær krig i april 2022.

MPZ var samlet i Budapest for nasjonaldagen, og han samlet 5000 mennesker foran seg: “Folk kjeder seg i 1956, de er slitne i dag!” .

Ungarske opposisjonelle primærvalg, for første gang i landet og en stor suksess, Mr. Orban og hans parti har samlet seks opposisjonspartier i et forsøk på å forene sine krefter i møte med et valgsystem som går inn for høyresiden, Fitzgerald.

Orban advarte sine velgere mot Venstres tilbakevending – «uansett hvor forkledd det er, er det bare én ting som gjenstår» – og filtrerte offentlig mistanker om utenlandsk innblanding i stemmeseddelen.

“Når vi trengte deres hjelp, kom de ikke. Nå spør vi dem ikke om noe, de er der,” la han til, og appellerte til Vesten i 1956 om å hjelpe ungarerne.